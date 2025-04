Anna Moneymaker O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca









O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (2), um “tarifaço” global, elevando os impostos de importação nos Estados Unidos, incluindo 10% de alíquita para o Brasil. O ato de assinatura do decreo que institui o "tarifaço" reúne autoridades e jornalistas no Rose Garden da Casa Branca.

""Em alguns momentos, assinarei uma ordem executiva histórica instituindo tarifas recíprocas em países por todo o mundo. Recíprocas: isso significa que eles fazem isso conosco e nós fazemos isso com eles. Muito simples. Não tem como ser mais simples do que isso", declarou o presidente Trump, aos jornalistas e autoridades presentes no ato.

"Vamos fazer nosso país rico novamente. Hoje é um dia histórico, é a nossa declaração de independência econômica ", afirmou.

Enquanto fazia seus comentários, Trump ergueu uma cópia de um relatório do governo intitulado "Barreiras ao Comércio Exterior", estampado com o selo presidencial.

Trump também leu uma tabela de países e tarifas, na qual consta 10% de taxa para produtos brasileiros.

Além do Brasil, ele também deu exemplos das taxas que os EUA cobrarão de outros países, entre eles, 34% para os produtos importados da China e 20% para a União Europeia

Tarifas recíprocas

Chamado de tarifaço, as tarifas recíprocas foram anunciadas logo após a posse de Trump, em 20 de janeiro.

Em fevereiro, Trump anunciou a cobrança de algumas tarifas, mas não especificou as alíquotas ou cálculos. Na última semana, ele afirmou que incluiria todos os países nas tarifas e que estaria aberto a fazer acordos.

Na ocasião, ao afirmar que estudaria a implementação do mecanismo, Trump acusou o Brasil de taxar injustamente o etanol que entra no país.

Até hoje, o principal impacto da gestão Trump para o Brasil veio da decisão de começar a aplicar, em 12 de março, uma taxa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio.

A expectativa do mercado global era muito grande em relação a esse anúncio, principalmente porque o presidente americano passou a chamar esse 2 de abril de "dia da libertação". Segundo ele, a conjunto de taxas libertará os Estados Unidos de produtos estrangeiros.

De acordo com a Casa Branca, as novas tarifas entrarão em vigor imediatamente.

Conforme anunciado, a partir desta quinta-feira (3), os Estados Unidos também adotarão uma tarifa adicional de 25% sobre os automóveis e autopeças fabricados no exterior. Teoricamente, haverá uma exceção: os veículos montados no México ou Canadá serão submetidos a um imposto de 25% somente sobre a parte das peças que não procedem dos Estados Unidos.

Mobilização no Brasil

Se adiantando ao que poderia ser anunciado por Donald Trump, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou na véspera, terça-feira (1), o projeto de lei que permite ao governo brasileiro retaliar medidas comerciais que prejudiquem os produtos do país no mercado internacional.

Entre outras ações, o texto aprovado autoriza o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex), ligado ao governo, a “adotar contramedidas na forma de restrição às importações de bens e serviços”, prevendo ainda medidas de negociação entre as partes antes de qualquer decisão.

A aprovação na CAE do Senado foi unânime e de caráter terminativo. O projeto seguiu direto para análise da Câmara dos Deputados, e está em votação neste momento.

*Esta reportagem está em atualização