Photoangel/Freepik A migração para o mercado livre de energia representa economia na conta de luz

O mercado livre varejista de energia no estado do Rio de Janeiro cresceu 331% entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, de acordo com dados da Câmara de Comércio de Energia Elétrica (CCEE). O número de unidades consumidoras no varejo saltou de 101 para 435, no período, e o total de energia foi de 18,19 MWm para 50,02 MWm, de acordo com a CCEE.

O relatório da entidade também traz um panorama sobre todas as empresas varejistas do país. A lista mostra uma fotografia do mercado livre varejista no mês de janeiro de 2024. Considerando o estado do Rio de Janeiro, a lista é encabeçada pela TYR Energia, com 67 unidades de consumo. Em segundo lugar, vem a Genial Energy, seguida pela EDP Smart Energy.

Fundada em 2018, a TYR é pioneira no mercado livre de energia no estado do Rio de Janeiro e atende empresas de diversos setores, como supermercados, shopping centers, condomínios, hospitais e postos de combustíveis. Atualmente, a empresa carioca está presente em mais de 37 cidades brasileiras, em diversas regiões do país.

“Estamos muito otimistas com o crescimento do mercado livre de energia no estado do Rio de Janeiro. O mercado livre traz uma revolução na maneira de lidar com a conta de energia, reduzindo custos em até 40% e aumentando a eficiência energética das empresas, graças ao monitoramento do consumo de energia em tempo real”, afirmou a diretora-executiva da TYR Energia, Joana Waldburger.

“Apesar de o mercado livre de energia ter crescido bastante ao longo dos últimos anos, acreditamos que há um potencial enorme de crescimento ainda, com a entrada de pequenas e médias empresas para o Ambiente de Contratação Livre. Isso vai trazer, sem dúvida, um salto de eficiência e competitividade para a economia do estado do Rio de Janeiro como um todo”, acrescentou Waldburger.