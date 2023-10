redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Petrobras vai recorrer de veto à exploração na foz do Amazonas

A Petrobras anunciou que vai reduzir em 4,1% o preço da gasolina vendida às distribuidoras, que passará de R$ 2,93 para R$ 2,81. Enquanto isso, o preço do diesel terá um aumento de 6,6%, indo de R$3,80 para R$4,05. As novas tarifas entrarão em vigor a partir deste sábado (21) e foram divulgadas nesta última quinta-feira (19).

Considerando a composição da gasolina nos postos (73% gasolina e 27% etanol) e a redução de R$12, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$2,05 por litro.

Já com o aumento de R$ 0,25 por litro do diesel, a parcela da Petrobras no preço final praticado nas bombas será de R$ 3,56 por litro, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel disponível nos postos.

Por que o preço da gasolina caiu e o do diesel subiu?

A movimentação opostas dos mercados de combustíveis

"Para a gasolina, o fim do período sazonal de maior demanda global significa maior disponibilidade e desvalorização do produto frente ao petróleo. Por outro lado, para o diesel, observa-se uma demanda global sustentada, com expectativa de alta sazonal, resultando em valorização do produto frente ao petróleo", afirmou A Petrobrás, em comunicado.

Redução no acumulado da gasolina e do diesel, apesar de aumento

No caso da gasolina, a redução é de R$ 0,27 por litro no ano, e no diesel é de R$ 0,44 por litro no ano. "Mesmo com o valor do brent mais alto que no ano passado, os preços dos nossos produtos a

Fim do preço de paridade internacional (PPI)

Com isso, existe uma defasagem entre os valores praticados no mercado doméstico em relação aos preços do exterior. Os dados mais recentes da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) mostram que a defasagem média de preço maior atualmente é no diesel, de -12%. Para a gasolina, é de -5%.