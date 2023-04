Ricardo Stuckert/PR - 24.04.2023 Lula discursa no Fórum de Negócios Portugal-Brasil

Em passagem pela Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre a candidatura do Brasil para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em 2025. O chefe do executivo vem defendendo desde o início do mandato que o evento da Organização das Nações Unidas (ONU) seja realizado em Belém (PA).

“Estamos reivindicando fazer a COP 30 no Brasil, no estado do Pará. Um estado amazônico para que as pessoas possam ver a Amazônia. Mas se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões, a gente vai nas reuniões, toma decisões e no ano seguinte faz outras reuniões, toma mais decisões e no ano seguinte a mesma coisa e as decisões nunca entram em vigor”, disse Lula.

O pleito brasileiro ganhou o reforço de Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil (Britcham), que enxerga no evento como gerador de "oportunidades de desenvolvimento econômico".

Os britânicos alegam que os empregos gerados a partir da economia verde podem tem papel de destaque no crescimento do país e na retomada econômica no pós-pandemia.

“Reino Unido e Brasil têm um enorme potencial para, juntos, continuar a atuar nessa agenda com cada vez mais dinamismo. Por esta razão, a Britcham tem abordado de forma recorrente em suas iniciativas temas como transição energética, agricultura sustentável e finanças verdes”, completa a líder do mais relevante fórum da comunidade empresarial e governamental Brasil-Reino Unido.