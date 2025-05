QubixStudio - Shutterstock.com O Nubank possui mais de 100 milhões de clientes no Brasil









Clientes da Nubank, instituição financeira digital, estão sendo vítimas de uma tentativa de golpe nas redes sociais.

Nas postagens que estão circulando no Facebook, Instagram. Threads e Whatsapp, os clientes são informados que a instituição perdeu um processo contra a Receita Federal e que agora é obrigada a pagar indenizações de até R$ 10 mil a seus clientes, devido à cobrança de taxas altas e juros abusivos.

Em seguida, orienta quem possui conta no banco a clicar em um determinado campo para ter mais informações e saber qual o valor da indenização que poderá receber.

É nesse momento que os golpistas induzem as vítimas a fornecer seus dados pessoais.

Com o mesmo objetivo, há vídeos manipulados circulando nas redes, com declarações de artistas e políticos a respeito do direito à indenização, entre eles o apresentador o senador Cleitinho Azevedo (MG) e o jornalista e apresentador Reinaldo Gottino.

Reprodução O senador Cleitinho Azevedo (MG) e o jornalista e apresentador Reinaldo Gottino tiveram vídeos manipulados divulgando a falsa indenização





Por meio de nota enviada ao Portal iG, a assessoria de imprensa do senador informa que o vídeo é uma montagem e que o parlamentar nunca gravou qualquer declaração com esse teor.

“Trata-se de mais um caso de desinformação que tenta se aproveitar da imagem pública do senador para enganar a população”, afirma a nota.

O que diz a Nubank

É um golpe e os clientes devem ficar atentos. É o que adverte, também por meio de comunicado enviado ao Portal iG, a assessoria de imprensa da Nubank.

A instituição mantém em seu blog, para informações dos clientes, um material no qual disponibiliza informações a respeito do assunto.

A orientação é que, caso o cliente se depare com notícias ou mensagens promocionais sobre a Nubank, é importante acessar os canais de comunicação oficiais para checar se a promoção é verdadeira.

“A tática aplicada neste golpe é conhecida como " phishing ", que vem do termo "pescar", em inglês, e trata-se de uma tentativa de roubar dados e o dinheiro dos clientes em um ambiente virtual monitorado pelos golpistas”, adverte a Nubank.

Reprodução Uma das postagens que circulam sobre a falsa de indenização





Em caso de se deparar com tentativas de golpes, fraudes, perfis falsos e outras condutas inadequadas com produtos e serviços Nubank , a empresa orienta clientes e não clientes a abrir um registro no Canal de Denúncias, no site oficial.

E se a pessoa foi vítima do golpe, ela deve entrar em contato com a Nubank imediatamente e receber todas as orientações.









Os contatos da Nubank são 4020 0185 (em capitais e regiões metropolitanas) e 0800 591 2117 (demais localidades).

Além disso, o banco orienta a registrar um boletim de ocorrência.

A Nubank possui mais de 100 milhões de clientes no Brasil, registrados no último trimestre de 2024.