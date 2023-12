Redes sociais Na hora de escolher como pagar, a especilista Hellen Kato diz que é uma ótima escolha para quem tem o dinheiro disponível sem comprometer o orçamento do mês

Shows e festivais de músicas são para muitos, uma oportunidade de divertimento e quem gosta já sabe: final de ano é época de confirmação de line ups e datas para saber quando e quais artistas internacionais vão confirmar presença no país no próximo ano.

Para 2024, já estão confirmados Rock in Rio, Lollapalooza, I Wanna Be Tour e alguns outros festivais focados em receber apenas artistas nacionais como Coala Festival e Nômade, que acontecem em São Paulo (SP).

Para entender como acomodar todos os gastos que envolvem esse tipo de compra sem pesar no orçamento, conversamos com a especialista em metas e matemática financeira da Me Poupe, Hellen Kato, que deu 4 dicas importantes de como aproveitar todos os shows sem se perder em novas dívidas.





1 - Transformar o desejo em meta

A especialista explica que o primeiro passo é materializar a vontade de ir a um show em uma meta. Para isso, coloque um preço nesse desejo. Comece fazendo o levantamento de todas as despesas que você vai ter com ingressos, hospedagem, passagens aéreas, alimentação e deslocamento na cidade. Assim você vai saber o valor total e entender o quanto ele se encaixa no seu orçamento.

2 - Aproveite os juros e rendimentos

Mesmo sendo uma meta de curto prazo, pois está marcada já para o ano que vem, é possível tirar proveito dos juros compostos para ver os rendimentos na conta bancária aumentando para poder ser usada quando precisar.

"Os investimentos para você usar nesse caso são aqueles que rendem 100% do CDB e de liquidez imediata ou curta, de seis meses, por exemplo. É o caso do tesouro Selic, CDBs que rendem 100% do CDI, ou mesmo contas remuneradas contas digitais remuneras", explica Hellen.

3 - Esteja atento a formas de pagamentos



Se você está na dúvida entre pagar à vista ou parcelado os ingressos e outros gastos, a especialista em metas lembra que se possível, o pagamento à vista costuma ser uma boa escolha, mas dá uma dica: "se à vista tiver um desconto de 5% ou mais, vale a pena, porque nenhum parcelamento vai dar um retorno que bata essa porcentagem. Se o desconto é menor, vale avaliar a posibilidade de parcelar e manter o dinheiro aplicado, rendendo juros e ir pagamento as parcelas."

Hellen também recomenda o site 'Qual Vale a Pena?' , onde você lista todas as informações da sua compra e ele te fala qual a melhor forma de pagamento.

4 - Buscar alternativas mais baratas

Se você optou pelos setores mais caros ou comprometeu a maior parte do dinheiro disponível com os ingressos, uma opção é procurar alternativas mais baratas de hospedagem e transporte. Aguardar promoção das companhias aéreas ou trocar por um ônibus leito. Ao invés de hoteis, alugar epaços por meio de sites como airbnb, ficar em hostels ou couchsurfing com pessoas confiáveis.