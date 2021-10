Agência Brasil Poder de compra de beneficiários caiu diante da inflação





Com a substituição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, cerca de 5,4 milhões de beneficiários podem não apenas ficar de fora do esperado aumento no valor do programa, como também podem sofrer uma redução na quantia. O valor médio do Bolsa Família é hoje de R$ 189.



A queda na ajuda foi noticiada em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, que explica que 37% dos 14,7 milhões de beneficiários podem ser atingidos pela medida. Os números obtidos partem de um parecer emitido pelo Ministério da Cidadania no dia 2 agosto.



A fim de atenuar a redução no valor, o governo prevê a instituição de um "benefício compensatório de transição", que pode ir de R$ 10 a R$ 173. Mas, como a ideia é que a compensação diminua à medida que o novo programa passe por reajustes, as famílias afetadas podem passar anos com o valor congelado.



“Para 50% das famílias mais afetadas, a diminuição do valor do benefício será de até R$ 46”, diz um trecho do parecer. De acordo com a publicação, a medida deve atingir famílias com mais filhos.