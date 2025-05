Reprodução As vendas de imóveis residenciais e terrenos ocorrem de maneira totalmente on-line





O Banco do Brasil está promovendo um leilão com 234 imóveis disponíveis em várias regiões do país. A ação segue até o dia 16 de junho e oferece oportunidades com preços até 70% abaixo do valor de mercado, conforme o volume de imóveis arrematados em conjunto.

Entre os destaques está uma propriedade em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, inicialmente avaliada em R$ 1,7 milhão, que pode ser adquirida por R$ 952,7 mil — um abatimento de 44%. O valor pode ser ainda menor caso o comprador adquira outros imóveis na mesma negociação, o que permite descontos progressivos.





Outro exemplo é uma residência em Poços de Caldas (MG), que está com redução de 72%: de R$ 300 mil por apenas R$ 85 mil.

Os interessados podem acessar o site SeuimovelBB para consultar os detalhes, buscar imóveis por estado, cidade ou tipo (residencial, comercial ou terrenos), e dar os lances. O banco destaca que o pagamento deve ser feito à vista e a responsabilidade pela desocupação do imóvel fica a cargo do comprador.