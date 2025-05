Reprodução/GOV Aplicativo Meu INSS





Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos de mensalidades associativas na folha de abril começarão a receber a devolução dos valores a partir desta segunda-feira (26). Ao todo, serão reembolsados R$ 292 milhões.

No fim de abril, o INSS determinou a suspensão desses descontos. Contudo, como a folha de abril já estava processada, os débitos ainda foram aplicados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. Esses valores foram retidos pelo próprio INSS e não foram repassados às entidades. Agora, os reembolsos ocorrerão junto com os pagamentos normais dos benefícios, entre os dias 26 de maio e 6 de junho, sem necessidade de qualquer solicitação por parte dos beneficiários.

Calendário de devolução

A data do reembolso varia conforme o valor do benefício e o número final do benefício (NB), desconsiderando o dígito verificador.

Quem recebe até um salário mínimo:

Final 1 – 26 de maio

Final 2 – 27 de maio

Final 3 – 28 de maio

Final 4 – 29 de maio

Final 5 – 30 de maio

Final 6 – 2 de junho

Final 7 – 3 de junho

Final 8 – 4 de junho

Final 9 – 5 de junho

Final 0 – 6 de junho

Quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6 – 2 de junho

Finais 2 e 7 – 3 de junho

Finais 3 e 8 – 4 de junho

Finais 4 e 9 – 5 de junho

Finais 5 e 0 – 6 de junho

Descontos de meses anteriores



Para valores descontados antes de abril, o segurado deve informar ao INSS se não reconhece ter autorizado os débitos. Esse procedimento pode ser feito pelo aplicativo ou site Meu INSS, ou ainda pelo telefone 135. Não é necessário apresentar documentos; basta confirmar se houve ou não autorização.

Se a entidade não conseguir comprovar a autorização, ela será obrigada a devolver os valores ao INSS, que repassará o montante ao beneficiário diretamente na conta bancária ou no cartão onde recebe o benefício.

Atendimento nos Correios



A partir de 30 de maio, será possível consultar possíveis descontos indevidos também nas agências dos Correios. Mais de 4.700 unidades em todo o país estarão preparadas para esse atendimento, com cerca de 20 mil funcionários treinados a partir de 26 de maio.

Após fazer a consulta presencial, há um prazo de 15 dias úteis para que a entidade apresente os documentos que comprovem a autorização do desconto. Depois desse prazo, o segurado pode retornar à agência para confirmar ou contestar a resposta recebida.

Canais oficiais de atendimento



Além do aplicativo Meu INSS, a Central 135 também está disponível para esclarecer dúvidas e verificar se houve desconto não autorizado. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Os horários com menor espera são após as 16h e aos sábados.

Cuidado com golpes



O INSS alerta que não entra em contato com os segurados por telefone, SMS, WhatsApp ou e-mail para tratar de devoluções ou confirmações de dados. O único canal oficial para notificações é o aplicativo Meu INSS. Desconfie de mensagens e ligações suspeitas e nunca compartilhe dados pessoais fora dos canais oficiais.

Todas as informações estão disponíveis no site gov.br/inss e nas redes sociais oficiais do Instituto.

Como usar o aplicativo Meu INSS



O app Meu INSS pode ser baixado gratuitamente na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android). Para acessar, é necessário criar uma conta com CPF e senha.

Passo a passo para verificar descontos:

Acesse o app e faça login. Toque no ícone do sininho no canto superior direito. Se não houver desconto, aparecerá a mensagem: "Fique tranquilo, nenhum desconto foi feito no seu benefício". Se houver, será exibido o nome da entidade e o período do desconto.





Outra forma é consultar o extrato do benefício:





Na página inicial, selecione “Extrato de benefício”.

Escolha o número do seu benefício.

Confira se há cobranças de mensalidades não reconhecidas.

Se identificar um desconto não autorizado, você pode solicitar a devolução de forma simples:

Pelo próprio app, clicando no botão que aparecerá junto à notificação.

Pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.