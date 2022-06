É fato que a digitalização da economia é um caminho sem volta. A pandemia de Covid-19 não só ofereceu perspectiva, como acelerou essa tendência. Celebrando 20 anos de atuação, a RV Digital , um dos grandes expoentes em matéria de transações digitais no Brasil, demonstra compreensão singular desse momento, catapultando sua posição estratégica em parceria com grandes empresas, como Google, Apple, Uber, iFood, PlayStation, Spotify, Xbox, Netflix e Sky e as principais operadoras de telefonia.

Divulgação/ RV Digital O CEO da RV Digital Valmor Bosi

“O mercado está cada vez mais ‘fidigital’”, observa o CEO da RV Digital, Valmor Bosi. Para ele, a chave do sucesso da empresa, que consolidou um portfólio plural, rico e inovador, está na percepção de que por mais que haja aceleração digital, o mercado físico sempre vai existir e, consequentemente, terá muita demanda. “O pequeno varejo tem uma função muito importante na maior parte do território nacional, por isso nós precisamos ofertar cada vez mais produtos que possam contribuir para manter essas lojas rentáveis e relevantes para as economias locais, nas mais de 4 mil cidades que já estamos presentes”, completa Bosi.

Bosi não está sendo modesto. A RV Digital está presente em todos os estados do País, em mais de 130 mil pontos de venda, com um ecossistema completo para a geração de negócios e apoio aos pequenos e médios varejistas, que inclui a comercialização de serviços e produtos pré-pagos e financeiros.

Para reforçar essa presença na rede de pontos de vendas físicos, a RV Digital criou o RV Point: “um conceito diferenciado para lojas parceiras RV Digital espalhadas por todo o Brasil, com identidade visual própria e portfólio completo, tornando-se um centro de conveniência para o público consumidor e aumentando a nossa relevância para o ponto de venda, que tem a oportunidade de ampliar o seu fluxo de pessoas e criar mais linhas de receitas”, explica o CMO e CPO da RV Digital, Luis Fernando Carvalho.

A empresa aposta na estratégia de multicanalidade para garantir a acessibilidade e comodidade de seus clientes e parceiros também no meio digital oferecendo o RV Point App, aplicativo que leva o ponto de venda para a palma da mão do consumidor, e o RV Hub, um avançado marketplace de APIs, que reduz a necessidade de programação, agiliza e facilita a integração das soluções da RV Digital na plataforma dos potenciais clientes, acelerando a geração de receita de fintechs, comerciantes e outras empresas com venda digital.

Para Henrique Lima, CTO da empresa, o diferencial dos APIs da RV Hub é “a experiência que proporcionamos aos desenvolvedores, onde em algumas semanas, ou até mesmo dias, é possível integrar e comercializar os produtos da RV, facilitando e agilizando todo o processo de negociação”.

Divulgação/RV Digital Maquininha da RV Digital: soluções inovadoras

Qualquer empresa, seja ela brasileira ou não, pode se conectar ao hub para oferecer produtos e serviços digitais para todo o mercado. Autonomia, multicanalidade e conectividade podem até não ser um mantra, mas ajudam a dimensionar uma organização que entende o mercado em que atua e, fundamentalmente, compreende que para avançar é preciso unir forças e não alienar setores que na teoria, e apenas na teoria, ficaram para trás.

Uma metodologia tão dinâmica e fruída não nasce da noite para o dia. A cultura inovadora se constrói em laboratório. Quase que literalmente! “O RV LAB é uma unidade de negócios multidisciplinar que concebe e executa novas ideias”, explica Carvalho sobre a incubadora de novos produtos e aprimoramento de soluções pré-existentes. “Formamos diferentes squads com componentes de diversas áreas da Cia, que trazem diferentes visões e abordagens sobre os temas discutidos”, complementa o CMO.

Com essa estratégia, a companhia registrou 300mm de transações em seu ecossistema, que geraram um volume de vendas de R$5,4 bilhões em 2021. A expectativa da RV é crescer, no mínimo, 20% ao ano, até 2025.