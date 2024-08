Pedro Lopes/iG O Secretário de Defesa Social e Mobilidade Urbana da cidade de Vinhedo (dir.) encontra com representante da Associação de Moradores do Condomínio Residencial Recanto Florido (esq)

A Voepass, empresa aérea responsável pelo avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, na última sexta-feira (9), já acionou sua seguradora para providenciar a indenização às famílias das 62 vítimas do acidente. As informações são da CNN.

Segundo a companhia, a seguradora está tratando individualmente com cada família. Os corpos das vítimas foram removidos do local do acidente e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) central, em São Paulo. Até agora, 17 vítimas foram identificadas .

A Defensoria Pública do Paraná, que acompanha as investigações com a Defensoria Pública de São Paulo, destacou que em casos de "acidente de consumo", como a queda de um avião comercial, a responsabilidade da empresa é objetiva, ou seja, a indenização por danos morais e materiais deve ser paga independentemente de culpa da companhia aérea.

A Delegacia de Vinhedo instaurou um inquérito para investigar o acidente, e a Força Aérea Brasileira (FAB), através do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), também está apurando as causas da queda.





Desdobramentos em Vinhedo

Osmir Aparecido Cruz, Secretário de Defesa Social e Mobilidade Urbana de Vinhedo, compareceu ao Condomínio Residencial Recanto Florido, ao lado do representante da Associação de Moradores, Eduardo Borges, para uma breve coletiva de imprensa com jornalistas.

O Secretário informou que a primeira fase das operações, incluindo a documentação fotográfica, foi concluída. As ações secundárias já estão em andamento, permitindo que a seguradora comece a remover os destroços do avião.

A prefeitura de Vinhedo, por sua vez, está coordenando o suporte às pessoas afetadas pelo acidente, com a criação de um gabinete específico para lidar com o pós-crise.

Medidas como atendimento psicológico para os moradores, inspeções nas residências para verificar possíveis danos estruturais, e análises realizadas por engenheiros nas edificações próximas já estão em curso.

Uma casa foi diretamente atingida pela queda da aeronave, e outras duas foram danificadas por destroços. A retirada de pertences pessoais, como malas e roupas, está em andamento para devolução às famílias das vítimas. Caso algum celular seja encontrado, ele será apreendido pela polícia civil.

(*) Com informações de Pedro Lopes .

