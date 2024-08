Divulgação Com a entrada da Equity Fund Group, será inaugurado um novo escritório do Grupo Studio em São Paulo, na Faria Lima, 3402.

A Equity Fund Group, uma holding de investimentos privada e de capital fechado, fruto da parceria entre as Family Offices Braga Participações e CaptAll Ventures, anunciou nesta sexta-feira (9) sua participação no Grupo Studio, com João Kepler assumindo uma cadeira efetiva no Conselho da empresa.

O Grupo Studio, que há mais de 25 anos é um dos líderes em consultoria tributária e empresarial no Brasil, fortalece ainda mais sua presença e influência no setor. A empresa também opera no modelo de franquias, com 700 unidades distribuídas pelo país.

O Grupo atende mais de 25 mil empresas de diferentes setores, incluindo marcas como Ambev, Coca-Cola, Natura, Chilli Beans e Boticário, acumulando R$ 14 bilhões em benefícios diretos para seus clientes.

A Studio Fiscal, uma das divisões do Grupo, oferece serviços complementares aos dos contadores, revisando as obrigações tributárias. Com mais de 70 auditores técnicos, utiliza o sistema exclusivo E-Audit, que agrega atualizações diárias de normas fiscais e tributárias, assegurando precisão e eficiência.





Além da Studio Fiscal, o Grupo Studio é composto por 15 empresas e conta com mais de 250 colaboradores. A atuação do grupo é focada na redução de custos, aumento de desempenho e compliance.

Um dos diferenciais da empresa é seu modelo de venda cruzada, que usa tecnologia avançada e inteligência artificial para analisar clientes em nove áreas distintas. Em parceria com a XP Empresas, já realizou mais de 400 contratos com clientes da XP.

A união promete contribuir significativamente para a consolidação e expansão do Grupo Studio, oferecendo soluções cada vez mais sofisticadas e eficazes para as empresas brasileiras.

