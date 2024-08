Tânia Rêgo/Agência Brasil Petrobrás foi a primeira empresa brasileira no ranking

Nove empresas brasileiras figuraram entre as 500 maiores companhias do mundo, no ranking anual da revista "Fortune".

A Petrobras foi a mais bem posicionada em 2024, ocupando a 99ª colocação, com uma receita de US$ 102,4 bilhões e um lucro de US$ 24,8 bilhões. No entanto, a empresa caiu 28 posições em comparação ao ano anterior, quando estava no 71º lugar.

"As corporações em nossa lista anual das 500 maiores empresas do mundo registraram receitas agregadas quase estáveis, mas ainda recordes, de US$ 41 trilhões em 2023, com um aumento anual de 0,1%", afirma a publicação.

O Walmart lidera o ranking há 11 anos, com uma receita de US$ 648 bilhões e um lucro de US$ 15 bilhões.

A Petrobras, além de ser a mais bem colocada, é uma das empresas brasileiras que mais marcaram presença na história da lista, juntamente com o Banco do Brasil. Ambas apareceram na lista das maiores do mundo por 30 anos.





Confira abaixo as 9 companhias brasileiras mais bem colocadas:

Petrobras: 99ª posição, com receita de US$ 102,4 bilhões

JBS: 176ª posição, com receita de US$ 72,8 bilhões

Itaú Unibanco: 189ª posição, com receita de US$ 68,4 bilhões

Banco do Brasil: 217ª posição, com receita de 63,3 bilhões

Bradesco: 252ª posição, com receita de 56,4 bilhões

Caixa Econômica Federal: 334ª posição, com receita de US$ 45,7 bilhões

Raízen: 345ª posição, com receita de US$ 44,6 bilhões

Vale: 363ª posição, com receita de US$ 41,7 bilhões

Vibra Energia: 493ª posição, com receita de US$ 32,6 bilhões

Conheça a metodologia da revista

As empresas foram classificadas pela revista "Fortune" com base em suas receitas totais dos respectivos exercícios fiscais encerrados até 31 de março de 2024.

Segundo a publicação, os números das receitas incluem subsidiárias e receitas reportadas de operações descontinuadas, mas excluem impostos especiais de consumo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp