Bret Hartman/TED Elon Musk, que registrou perda de US$ 17 bilhões em um único dia

Considerado o homem mais rico do mundo, Elon Musk registrou uma perda de US$ 17,1 bilhões (cerca de R$ 97 bilhões) nesta quarta-feira (24), quando as ações da Tesla, sua empresa automotiva, despencaram 12,33% no pregão.

A desvalorização das ações reflete os resultados corporativos apresentados pela montadora de carros elétricos de Musk, que registrou no segundo trimestre de 2024 a sua pior margem de lucro em cinco anos.

A receita da empresa foi de US$ 25,5 bilhões entre abril e junho, 2% acima do registrado um ano antes. No entanto, o lucro da empresa frustrou as expectativas do mercado. As informações são do portal g1 e da agência de notícias Reuters.





Neste período, o lucro da empresa foi de US$ 1,48 bilhão, valor 45% menor do que no mesmo período no ano anterior, quando teve lucro líquido de US$ 2,7 bilhões.

Agora, a fortuna de Musk é de US$ 231,6 bilhões (mais de R$ 1,3 trilhão). Apesar da queda no patrimônio, o sul-africano continua liderando o ranking dos mais ricos do mundo da Forbes com larga vantagem, à frente de Jeff Bezos, fundador da Amazon, que é dono de US$ 198,6 bilhões (R$ 1,1 trilhão).

O balanço da Tesla aponta que a queda no lucro durante o segundo trimestre se deve a cortes nos preços dos carros elétricos da montadora e ao aumento nos gastos da empresa com novos projetos de inteligência artificial. Além disso, 10% dos funcionários da empresa foram demitidos durante o período.

A companhia tenta reaquecer a demanda pelos veículos, agora apostando na produção de novos modelos no primeiro semestre de 2025, embora a redução de custos seja menor do que o esperado.

