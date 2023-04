Divulgação Aplicativo agiliza e promete mais conforto ao usuário

A Ticket360°, que gerencia e prestas serviços de bilheteria para diversos eventos e espaços, criou um aplicativo para operar também a parte de alimentação. O sistema ganhou o nome de 360pay, e marca o braço de cashless da companhia.

Com a nova ferramenta, os produtores conseguem gerenciar o serviço de bar durante os eventos, já que a plataforma se integra com a venda de ingressos e estacionamento. Outra funcionalidade é controlar os estoques em tempo real, o que ajuda na tomada de decisões sobre promoções e políticas de preços dos produtos, incluindo a interrupção da venda de mercadorias esgotadas ou a inclusão de novas durante o evento.

Já para os clientes, as possibilidades de pagamento se ampliam, tendo disponível dinheiro, Pix, cartão de débito e crédito. A promessa é que o atendimento aconteça de forma muito mais simplificada com o sistema, uma vez que o 360pay permite que o cardápio seja 100% online, com a opção de pré-compra.

O aplicativo gera QRCodes dos pedidos nos smartphones, e ao ser atendido pelo garçom ou caixa, basta finalizar a operação.

Para Fábio Salva, CEO da Ticket360°, o objetivo é atender no primeiro ano apenas 20% dos clientes da Ticket360°, priorizando espaços de eventos com recorrência. "Nossa ideia não é concorrer com as empresas já estabelecidas no mercado. Queremos focar em atender clientes que já trabalham conosco e aprimorar a ferramenta para atender as expectativas desses produtores no começo", explica o executivo. "Obviamente, a plataforma vai crescer e gerar mais demanda no mercado, mas nosso foco é trabalhar apenas com quem trabalha com a Ticket360°, conclui o empresário.