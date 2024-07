Divulgação O segmento ótico tem respondido de maneira dinâmica a essa crescente demanda, principalmente pelo alastre global emitido pela Organização Mundial de Saúde,





No último ano, o mercado de franquias no Nordeste obteve um faturamento de mais de R$ 34 bilhões, o que representa um aumento de 9,4% em relação ao mesmo período no ano anterior. O dado é da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O segmento ótico tem respondido de maneira dinâmica a essa crescente demanda, principalmente pelo alastre global emitido pela Organização Mundial de Saúde, que estima um total de 285 milhões de pessoas necessitando do serviço ocular. Dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia revelaram um aumento de 15% nos diagnósticos de glaucoma e 20% nos casos de miopia dos baianos em comparação ao ano anterior.

Essa necessidade substancial não só impulsiona a busca por produtos óticos, mas também sustenta um ambiente propício para inovações e modelos de negócios adaptáveis, como o sistema de franquias.

Foi assim que o empresário Rafael Alonso (@alonsorafa), fundador e CEO do Grupo Ralson (@ralsongrupo), antigo Grupo Óticas Brasil, veio ilustrando bem essa tendência. Atualmente o grupo reúne as marcas Ótica Salvador e Óticas Ernesto, com um faturamento anual de R$ 25 milhões e um crescimento de 30% entre um ano e outro. São mais de oito cidades da Bahia e em Pernambuco com as 25 lojas das empresas, as quais seguem em constante expansão e incluem diversos diferenciais para quem deseja enxergar melhor.

O objetivo do empresário é finalizar 2024 com 30 lojas pela Bahia e também em três estados até o final do ano. O grupo dá suportes para os franqueados, incluindo recursos e expertise. Os interessados em franquias podem acompanhar pelo Instagram e fazer contato: @oticasalvador; @tecnoticabr; e @ralsongrupo.

Como se tornar franqueado?

Para aqueles interessados em se tornar franqueados do Grupo Ralson, o investimento mínimo necessário é de R$ 120 mil. O processo de franquia inclui uma análise detalhada do perfil do candidato, uma avaliação da localização proposta e a elaboração do plano de negócios.

Contato:

Os interessados devem entrar em contato através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (71) 99670-1161.

Trajetória sem investimentos iniciais:

Chegar até a inovação proposta, porém, fez com que Rafael ultrapassasse percalços variados. Sem suportes financeiros, o líder do Grupo iniciou uma loja online aos 20 anos, onde vendia armações adquiridas com a tia. Foi assim, de maneira simples, mas todo o empenho, que ele já trouxe o primeiro diferencial: fazer atendimento virtual e presencial, mesmo com a loja apenas no campo cibernético.

O empresário, na época, levava até o cliente uma maleta com peças. “Criei diversas estratégias de comunicação e fidelização para os clientes. O meu maior foco para o crescimento foi gerar formas de fortalecer o boca a boca. Eu fazia o cliente querer indicar para outro. Assim, ganhavam recompensas”, conta o empresário.

Ainda assim, Alonso precisava preencher a renda, e foi em busca de um estágio. Dentro da empresa na qual estava como aprendiz, subiu de cargo três vezes e organizou as oportunidades. Fez o seu pé de meia e montou uma loja física. “Parece fácil, mas foram anos organizando o processo e aproveitando o que eu já tinha construído com clientes anos atrás”, exclama. Foi aí onde, de fato, o Grupo teve seu início.

Hoje, para além das lentes modernas e dos fornecedores mundiais, as lojas do grupo conversam com diferentes públicos, para atendimentos personalizados. Cada uma das marcas tem um objetivo alinhado: Ótica Salvador fala com o público mais jovem e traz as tecnologias mais atualizadas, já a Ernesto, que é mais tradicional, tem como foco um público a partir de 50 anos.