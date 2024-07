Divulgação CEO do Grupo brasileira Kaza





O empresário brasileiro Evandro Alonso, fundador e CEO do Grupo Kaza, anunciou recentemente, mais uma unidade de negocios de sua imobiliária, no Rockfeller Center, emblemático endereço na Quinta Avenida, em Nova York, nos Estados Unidos.

Apesar do Grupo Kaza já ter quase 20 anos de mercado e ser uma referência no Brasil, conquistar o mercado internacional requer estratégias bem definidas e adaptadas à realidade global, bem como a capacidade de adaptação cultural para fazer novos negócios e expressar valores que ressoam com o público-alvo.





Embora o empresário já tenha escritório nos Estados Unidos, localizado em Orlando, a abertura da Kaza Real Estate na Quinta Avenida é um marco significativo. O local é símbolo da riqueza de Nova York, abrigando sedes das maiores empresas do mundo.

Desde seus primeiros passos como entregador de pizzas até se tornar um dos empresários mais proeminentes do setor imobiliário, Evandro Alonso traçou uma trajetória marcada por determinação, visão estratégica e paixão pelo empreendedorismo.



Sob sua liderança visionária, o Grupo Kaza não apenas prosperou, mas se tornou um gigante do setor. Segundo os seus colaboradores, Evandro costuma estar envolvido em cada etapa dos negocios de suas empresas, transmitindo sempre sua visão, assim como os princípios da cultura corporativa que construiu, que é regida pelos seus princípios como transparência, seriedade, comprometimento e ética.