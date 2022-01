Bitcoin . Para alguns, é uma realidade diária e a primeira coisa sobre a qual eles lêem quando acordam, mas para outros é como matemática avançada. Apesar do fato de se falar muito sobre essa temática e de quase parecer que todos são donos dessa cripto digital, hoje em dia, acontece que uma grande parte da população tem pouco conhecimento sobre este tipo de moeda. Como são, em concreto, criadas as Bitcoins e qual é o processo por detrás disso?

Luciano Rocha Os bastidores do maravilhoso mundo das criptomoedas





Mineração de Bitcoin

El Salvador, esse é o lugar onde o Bitcoin foi, há pouco tempo, reconhecido como uma moeda corrente. Para incentivar isto, cada residente de El Salvador recebeu 30 dólares de Bitcoin como presente. Em resultado disso, foram adquiridos 17,5 milhões de dólares de Bitcoins em um curto período de tempo. Esta compra parece simples, mas na prática é bem diferente e está ligada aos termos mineração e blockchain. Explicaremos abaixo estes termos para você.

Uma blockchain consiste em uma cadeia de blocos, onde cada bloco é preenchido com um pacote de transações. Além disso, cada bloco contém um pedaço do bloco anterior. Este pedaço (ou “hash”) pode ser visto como uma espécie de impressão digital, o que garante que toda a história da cadeia de blocos esteja "trancada" em seu último bloco. Se houver uma mudança em um dos blocos anteriores, isto faz com que todas as impressões digitais dos blocos que se seguem sejam também alteradas. Dessa forma, se algo for mudado, esse fato será notado imediatamente.

Leia Também

Estes blocos são administrados por mineiros. Estes mineiros acrescentam um pacote de transações a uma blockchain. Então ele ou ela tenta ser o primeiro a encontrar a solução que permitirá a publicação do bloco de transações. A primeira pessoa a encontrar a solução é recompensada com uma nova criptomoeda. A descoberta desta solução é chamada de mineração.

Encontrar a solução é muito simplesmente equivalente a calcular o "hash", a impressão digital. É aqui que entra em jogo o "mecanismo de comprovação de desempenho". Este mecanismo é o que determina como é difícil chegar a uma solução. Esta solução consiste em caracteres, nos quais o mecanismo exige que os primeiros X caracteres sejam 0. Quanto maior for a concorrência, mais caracteres devem ser 0. A solução final é chamada de "nonce".

Uma fórmula matemática

Como você tem a oportunidade de ler, há muita coisa envolvida por detrás do processo da compra de Bitcoin. Se você for um grande geek e amar todas as coisas relacionadas com a Bitcoin, você mesmo pode optar por fazer a mineração. Por favor, denote que você precisa de muito conhecimento e do equipamento certo para isso. Também é importante perceber que isso envolve muitos custos de energia e, portanto, não é para todos. Mesmo assim, pode ser muito interessante. Se você quiser comprar bitcoins, mas preferir terceirizar a mineração, você também pode fazer o outsourcing. Se certifique de conhecer todas as opções e entidades antes de avançar, já que há muitos golpistas no mercado. Mas não deixe que isso estrague a sua diversão. Porque, por mais empolgante que seja, pode vir a ser um grande sucesso para você!