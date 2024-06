Divulgação Ricardo Paixão Barbosa: o novo velho jeito de comprar imóveis





A democratização e a popularização do acesso à informação trazidas pela Era Digital impactaram o mundo. E não foi diferente no mercado imobiliário.

Em um ambiente em que tecnologias construtivas resultaram em abundância de produtos e alternativas, e a Era Digital permite acessá-las com facilidade, a um clique de distância, escolher uma casa para morar torna-se uma prática mais transparente, com simetria de informações entre as partes. Desta forma, molda-se uma nova forma de comprar, vender e alugar imóveis.

Neste universo digital, inúmeras empresas, startups e plataformas se propõem a contribuir para que a escolha por uma propriedade imobiliária ocorra de forma mais fluida.

Mas, como tudo na vida, todo bônus tem seu ônus. O excesso de informações pode dificultar esse processo. O peso da decisão, diante de centenas de alternativas, traz um desafio para as pessoas, especialmente em uma escolha que, feita de maneira pouco planejada, pode impactar financeira e diretamente na qualidade de vida.

Ter mais opções significa ter mais escolhas e renúncias. São tantos aspectos a considerar, que definir tamanho, localização, idade, serviços inclusos, se há espaço pet, estação de recarga para carro elétrico, entre outros, transforma em um desafio entender o que realmente é necessário.

Por isso, diferenciar o que é desejável daquilo que é imprescindível deve ser sempre o primeiro passo para quem procura um imóvel. Isso porque, no fim do dia, o bolso impõe limite e as escolhas ficam mais difíceis.

E é neste ponto que resgatamos a velha nova forma de se comprar imóveis.

Apesar de todos os avanços proporcionados pela Era Digital, um desafio que acompanha a humanidade é escolher diante da abundância de alternativas que a vida nos oferece e, ao mesmo tempo, a escassez que o mundo nos impõe.

Neste momento, recorrer à conversa com a família, com quem vai morar no imóvel, entender esse processo e definir aquilo que realmente é essencial, bem como contar com o auxílio de um profissional munido de dados e tecnologia, são medidas que podem fazer a diferença.

Comprar um imóvel não é algo que acontece com frequência para a maior parte das pessoas. Por esta razão, o processo se torna mais fluido quando se conta com o apoio de quem vive diariamente este dilema, aquela empresa e/ou aquele profissional que consegue traduzir suas necessidades e adequá-las a localização, tamanho, distribuição de planta, itens de lazer, entre outros. E, principalmente, oferecer opções que caibam no seu bolso, no seu orçamento.

Este amadurecimento, aliado às facilidades de acesso a informações contemporâneas, conduz a uma decisão mais acertada e segura.

É aqui que se destacam profissionais e empresas que sabem tirar proveito da Era Digital sem perder o calor do relacionamento, visando ajudar os clientes a navegarem com mais segurança neste mundo de escolhas e renúncias imobiliárias.

*Ricardo Paixão Barbosa é diretor de Intermediação Imobiliária da vice-presidência de Intermediação Imobiliária e Marketing do Secovi-SP e CEO da iConatus.