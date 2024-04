Divulgação Rodrigo Abrahão é coordenador do Secovi

A definição de superciclo se refere a longos períodos de crescimento econômico, caracterizados por forte demanda por bens, levando ao aumento dos preços e a altos níveis de emprego. O superciclo econômico pode durar anos, até mesmo décadas, e é movido por mudanças substanciais e estruturais na economia.

De acordo com o Future Today Institute, baseado em Nova York, a economia mundial adentrou um superciclo tecnológico. Liderando essa poderosa onda de inovação estão as gigantes de tecnologia e três de suas principais invenções: inteligência artificial, biotecnologia e ecossistema de dispositivos interconectados às pessoas e objetos.

A convergência dessas três tecnologias é o que define esse novo superciclo e tem o potencial de reestruturar completamente os negócios e a vida das pessoas.

Diante de um ambiente tão disruptivo e incerto, é natural agir de forma conservadora, especialmente, num setor tradicional como o setor imobiliário. Para não ficar parado, a recomendação é buscar sempre pequenos passos em direção à inovação e à busca pela eficiência. A adoção de novas tecnologias no mercado imobiliário tem provado ser um grande desafio, em qualquer parte do mundo.

Mais fácil começar com pequenas implantações em partes específicas da cadeia, como planejamento e gerenciamento de obra, testes de novos materiais, equipamentos e soluções mais eficientes, ferramentas para vendas e controle financeiro ou para administração de locações em larga escala, no caso das operadoras.

Tamanho é o leque de soluções disponíveis para o mercado imobiliário, que outra dica importante é se aproximar e participar do ecossistema de inovação, através de hubs como o do Secovi-SP, por meio do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação.

As ferramentas estão disponíveis, a preços acessíveis, para qualquer empresa que deseje aperfeiçoar seus processos internos e melhorar a eficiência na sua operação.

Já com relação a grandes mudanças, apesar da disponibilidade de tecnologia, os desafios e falta de incentivos continuam presentes e ninguém melhor do que o próprio empreendedor para saber o melhor momento de assumir o risco.

Estamos diante de um ambiente de grande transformação e o superciclo está apenas no começo.

*Rodrigo Abrahão é sócio-diretor da Maximus Incorporadora e coordenador geral do NE (Núcleo de Empreendedorismo e Inovação) do Secovi-SP.