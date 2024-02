FreePik A Natureza Inerentemente Religiosa e Espiritual do Ser Humano





A constatação de que os seres humanos são essencialmente seres religiosos e espirituais permeia através das diversas esferas do pensamento, transcendendo as fronteiras das crenças pessoais. Mesmo aqueles que se identificam como ateus ou agnósticos não escapam dessa dimensão intrínseca. Essa realidade pode ser compreendida sob a ótica bíblica, que argumenta que a disposição religiosa inata no ser humano é fundamentada em uma orientação para uma preocupação última. Nesse contexto, a visão de Calvino de que Deus implantou não apenas um "sentimento de divindade" mas também a "semente de religião" no coração humano ganha relevância. Com efeito, antes de serem pensadores ou artífices, os seres humanos são, acima de tudo, adoradores. A essência do Homo sapiens é, portanto, intrinsecamente ligada à busca por significado, transcendência e adoração.

A Imprint Divina no Coração Humano: Semente de Religião e Busca Incessante

A ideia de que o coração humano abomina o vácuo e, por design divino, busca preenchê-lo é central para compreender a inescapável natureza religiosa e espiritual do ser humano. A metáfora da "semente de religião" implantada por Deus destaca que, assim como uma planta cresce a partir de uma semente, a inclinação religiosa emerge naturalmente no desenvolvimento humano. A analogia de Schmemann, que caracteriza o Homo sapiens como "homo adorans" antes de tudo, ressalta que a adoração é uma característica fundamental que precede outras atividades humanas. O vazio interior clama por preenchimento, os anseios anseiam por satisfação, e as perguntas demandam respostas. Essa busca incessante é uma jornada em direção à paz, verdade, contentamento e realização, revelando a busca intrínseca pela dimensão espiritual.

A Falsa Ilusão da Irreligiosidade: Protestos Pessoais em Conflito com a Natureza Humana

Embora alguns possam protestar contra a ideia de religiosidade intrínseca, a realidade permanece inabalável. A negação individual não anula a presença da semente divina, que continua a germinar no cerne da existência humana. A natureza, segundo o desígnio divino, rejeita o vácuo, resistindo à noção de não ser religiosa. A aparente incredulidade, então, é mais uma manifestação da busca por formas alternativas de preenchimento desse vazio interior. Assim como a natureza abomina o vácuo, o coração humano, de acordo com seu desígnio divino, anseia por conexão espiritual, transcendência e propósito.

O Caminho em Busca da Paz, Verdade e Realização: A Jornada Espiritual do Ser Humano

O reconhecimento da inescapável natureza religiosa e espiritual do ser humano não é apenas uma constatação, mas também um convite para compreender e abraçar a jornada espiritual. É uma chamada para a autoexploração, a reflexão profunda sobre as questões fundamentais da existência e o reconhecimento da busca incessante por algo além do tangível. A jornada espiritual é um caminho em direção à paz interior, à descoberta da verdade que transcende as limitações humanas e à realização de um propósito mais elevado. Ao aceitar e explorar essa dimensão intrínseca, os seres humanos podem encontrar uma fonte duradoura de significado, contentamento e conexão com algo que transcende o efêmero da vida cotidiana.

Em conclusão, a essência do ser humano é, inegavelmente, religiosa e espiritual. A compreensão dessa verdade não apenas lança luz sobre a natureza intrínseca da humanidade, mas também oferece um convite para uma jornada espiritual significativa em busca da paz, verdade e realização. Ao reconhecer e abraçar essa dimensão espiritual, os seres humanos podem alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmos e do universo que habitam, transcendendo as fronteiras do tangível para abraçar o sublime.

Espero que você tenha encontrado propósito e significado na leitura, e tenha sido impactado e se encantado pelo artigo!

Quero muito te ouvir e conhecer a sua opinião! Me escreva no e-mail: solange@valor.org.br

Até nosso próximo encontro!

Solange Muzy

