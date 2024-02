FreePik A espiritualidade como pilar essencial para a saúde integral





Desde 1965 até o início do século XXI, testemunhamos uma significativa ascensão nas pesquisas que exploram a relação entre espiritualidade e saúde. No entanto, uma lacuna persiste, especialmente no que diz respeito à capelania, um campo subvalorizado e carente de atenção. Tornou-se evidente que pesquisas relevantes são aquelas capazes de impactar positivamente, gerando benefícios tangíveis para as organizações de saúde. Neste contexto, a pesquisa sobre espiritualidade compartilha uma característica comum: a busca por reconhecimento. Os profissionais desejam ser compreendidos como seres integrais, dotados de espírito, coração, alma, paixões, esperanças, talentos, aspirações, vínculos familiares, vidas privadas e emoções. É nesse contexto que este artigo se propõe a preencher algumas das lacunas identificadas, oferecendo uma visão mais abrangente sobre a interseção entre espiritualidade e saúde.

Para alcançar esse propósito, a metodologia de pesquisa adotada é crucial. Buscamos não apenas preencher lacunas, mas também adotar uma abordagem técnica e precisa. A revisão da literatura entre 1965 e 2000 revelou um aumento dramático nas pesquisas sobre espiritualidade, destacando a necessidade de direcionar a atenção para áreas negligenciadas, como a capelania. A pesquisa relevante, neste contexto, não apenas preenche uma lacuna no conhecimento, mas também oferece perspectivas que podem transformar as práticas de saúde.

Ao explorar a conexão entre espiritualidade e saúde, é fundamental reconhecer que os profissionais de saúde anseiam por uma compreensão holística de sua existência. Eles desejam ser vistos não apenas como prestadores de cuidados, mas como seres complexos, influenciados por sua espiritualidade, paixões e aspirações. Integrar a espiritualidade na prática clínica não é apenas uma questão de atender às necessidades dos pacientes, mas também de reconhecer e fortalecer a identidade dos profissionais de saúde.

O impacto positivo da espiritualidade na saúde vai além do atendimento clínico direto. Estende-se ao bem-estar geral dos profissionais de saúde, influenciando a forma como enfrentam desafios, mantêm a resiliência e encontram significado em seu trabalho. Uma abordagem mais abrangente da espiritualidade na saúde não apenas melhora os resultados para os pacientes, mas também fortalece os alicerces da equipe de saúde, promovendo um ambiente mais compassivo e resiliente.

Além disso, ao destacar a importância da espiritualidade na saúde, vislumbramos um futuro visionário para a prática clínica. A integração efetiva da espiritualidade pode transcender as fronteiras da medicina convencional, abrindo caminho para abordagens mais holísticas e centradas no ser humano. Este não é apenas um chamado para preencher uma lacuna de pesquisa, mas uma oportunidade de redefinir a prática de saúde, reconhecendo a espiritualidade como um componente essencial para uma abordagem verdadeiramente integral.

Em conclusão, este artigo se propôs a preencher lacunas identificadas nas pesquisas sobre espiritualidade na saúde, especialmente no âmbito da capelania. Ao adotar uma abordagem técnica, precisa e robusta, delineamos não apenas a importância de reconhecer a espiritualidade, mas também vislumbramos um futuro visionário para a prática clínica. A espiritualidade não é apenas um elemento subestimado, mas um pilar essencial para a saúde integral, influenciando positivamente tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde.

Solange Muzy

