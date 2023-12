FreePik Influência do presenteísmo no trabalho: desafios pessoais afetando a produtividade





Em um mundo onde a pressão por desempenho e resultados é constante, é comum que os profissionais enfrentem desafios pessoais que impactam diretamente em seu trabalho. O presenteísmo, conforme conceituado por Hemp (2004), descreve a situação na qual os indivíduos estão fisicamente presentes no local de trabalho, mas sua contribuição efetiva é comprometida devido a problemas pessoais.





Este artigo explora o fenômeno do presenteísmo no ambiente de trabalho, destacando a persistente tendência das pessoas em trazerem seus problemas pessoais para suas atividades profissionais. Mesmo que os colaboradores busquem manter uma postura profissional, as dificuldades pessoais muitas vezes se manifestam, resultando em consequências prejudiciais para a produtividade, segurança e bem-estar emocional. Abordaremos as implicações do presenteísmo, suas causas e possíveis estratégias para mitigar seus efeitos.

Causas do Presenteísmo:

Diversos fatores contribuem para o presenteísmo, incluindo questões familiares, problemas de saúde mental, financeiros ou emocionais. A pressão por cumprir metas, a competitividade no ambiente de trabalho e a cultura organizacional podem intensificar esses problemas, levando os colaboradores a trazerem seus dilemas pessoais para o escritório.

Impacto na Produtividade:

O presenteísmo resulta em perdas significativas de produtividade. Colaboradores distraídos por preocupações pessoais são mais propensos a cometer erros, aumentando o risco de acidentes no local de trabalho. A falta de concentração também contribui para um aumento no número de faltas e, em casos extremos, pode levar a um turnover excessivo.

Consequências para o Bem-Estar Emocional:

O ciclo vicioso do presenteísmo pode levar a profundas fases de depressão e desequilíbrio emocional. O constante mal-estar no trabalho e a sensação de ineficácia podem resultar em uma espiral negativa que afeta não apenas o ambiente profissional, mas também a qualidade de vida dos indivíduos.

Estratégias para Mitigação:

Empresas e líderes desempenham um papel fundamental na mitigação do presenteísmo. A promoção de uma cultura organizacional que valoriza o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, o suporte emocional aos colaboradores e a implementação de programas de bem-estar são estratégias eficazes. Além disso, a flexibilidade nas políticas de trabalho e a promoção de um ambiente inclusivo podem ajudar a reduzir o estigma associado à divulgação de problemas pessoais.

Considerações Finais

O presenteísmo é uma realidade que impacta negativamente a eficácia organizacional e a saúde emocional dos colaboradores. Reconhecer e abordar esse fenômeno é crucial para promover ambientes de trabalho saudáveis e produtivos. Ao adotar estratégias para mitigar o presenteísmo, as organizações podem cultivar equipes mais engajadas, focadas e resilientes, resultando em benefícios tanto para os indivíduos quanto para a empresa como um todo.

