A Capelania Corporativa , ainda que muitas vezes negligenciada, desempenha um papel crucial no ambiente empresarial contemporâneo. Destaca-se a inovação da proposta, as virtudes morais inerentes à Capelania Corporativa e os rígidos padrões éticos que delineiam a figura do Capelão.

A abordagem é embasada na concepção de virtudes morais por Vázquez, que inclui tanto as virtudes fundamentais quanto as teológicas. Além disso, a fé é apresentada como uma ferramenta para preencher lacunas no conhecimento, conforme a perspectiva de Geisler & Turek.

Este artigo se propõe a explorar a importância da espiritualidade como base para pesquisas nesse campo, motivada pela nossa paixão pelo tema e a escolha consciente de alinhar-se aos valores judaico-cristãos.

O embasamento espiritual desse artigo é central para compreender a singularidade da Capelania Corporativa. A espiritualidade, aqui, não se limita a um contexto religioso estrito, mas abraça a dimensão mais profunda da existência humana, transcendendo barreiras confessionais.

A inovação proposta reside na fusão entre o sagrado e o secular no ambiente corporativo. A Capelania Corporativa, ao adotar uma abordagem espiritual, contribui para o bem-estar dos colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho mais ético, solidário e compassivo.

Em consonância com a perspectiva de Vázquez, as virtudes morais, como prudência, fortaleza, temperança e justiça, são fundamentais na atuação do Capelão. Estas virtudes não apenas orientam o comportamento moral, mas também estabelecem um padrão elevado para a conduta ética no ambiente corporativo.

A Capelania Corporativa demanda padrões éticos rigorosos, refletindo a responsabilidade do Capelão em orientar, aconselhar e apoiar os membros da organização. A integridade moral do Capelão é essencial para inspirar confiança e respeito no ambiente de trabalho.

A visão de Vázquez sobre as virtudes teologais, como fé, esperança e caridade, enriquece a compreensão da espiritualidade na Capelania Corporativa. A fé, em particular, é destacada por Geisler & Turek como uma ferramenta que preenche lacunas no conhecimento, reforçando a importância da dimensão espiritual na abordagem da Capelania Corporativa.





Considerações Finais

Diante da confessa paixão pelo tema e da opção religiosa pelos valores judaico-cristãos, esta autora considera que a espiritualidade é o alicerce fundamental para um programa de Capelania Corporativa . A inovação, as virtudes morais e os padrões éticos, aliados às virtudes teologais, formam uma base sólida para a atuação do Capelão, contribuindo para um ambiente empresarial mais ético, compassivo e sustentável.

