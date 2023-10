FreePik A Capelania Corporativa torna o ambiente corporativo mais saudável e humano





A busca por um ambiente de trabalho mais humano e acolhedor tem se tornado uma prioridade crescente nas empresas modernas. A Capelania Corporativa , uma abordagem que visa fornecer suporte espiritual, emocional e moral aos colaboradores, emerge como uma solução inovadora. Este artigo explora a jornada de pesquisa que envolveu a parceria com as empresas GRSA e G4S, destacando o processo de implementação da Capelania Corporativa e seus benefícios para o bem-estar dos funcionários.

Parcerias Estratégicas: GRSA e G4S

Para realizar este trabalho de campo, estabelecemos parcerias com as empresas GRSA e G4S, que gentilmente disponibilizaram acesso a um número significativo de funcionários. Essas empresas demonstraram um compromisso notável com o bem-estar de seus colaboradores e reconheceram a importância da Capelania Corporativa como um recurso valioso.

Abordagem e Introdução

A fase inicial do nosso projeto envolveu a apresentação do serviço de Capelania Corporativa a todos os funcionários por meio de contatos pelo WhatsApp. Nesse estágio, procuramos informar aos colaboradores sobre os objetivos e benefícios da Capelania Corporativa, enfatizando que o serviço estava disponível para todos, independentemente de suas crenças religiosas ou espirituais.

Após a divulgação inicial, realizamos contatos individuais com os colaboradores por meio de mensagens de texto, ligações telefônicas e videochamadas. Essa abordagem pessoal permitiu que estabelecêssemos uma conexão mais profunda e identificássemos as pessoas que necessitavam de acolhimento e aconselhamento.

Anamnese Personalizada

Uma etapa crucial do nosso projeto foi a aplicação de uma anamnese personalizada, elaborada pelo autor. Essa anamnese consistia em uma série de perguntas abertas e fechadas que visavam explorar as necessidades espirituais e emocionais dos colaboradores. As respostas obtidas forneceram insights valiosos sobre as preocupações e desafios enfrentados pelos funcionários no ambiente de trabalho.

Apresentação do Processo de Implantação

Por fim, apresentamos o processo completo necessário para a implantação da Capelania Corporativa nas empresas GRSA e G4S. Isso incluiu a definição de políticas, a seleção e treinamento de capelães, a comunicação interna sobre os recursos disponíveis e a criação de um canal contínuo para solicitação de suporte espiritual.

Os resultados dessa pesquisa e implementação foram notáveis. Os colaboradores demonstraram uma receptividade positiva à Capelania Corporativa, e muitos aproveitaram os serviços oferecidos para obter apoio emocional e espiritual. Os benefícios incluíram um ambiente de trabalho mais acolhedor, redução do estresse, aumento da satisfação no trabalho e fortalecimento das relações interpessoais.





Conclusão

A Capelania Corporativa é uma abordagem inovadora que coloca o bem-estar dos funcionários no centro das preocupações das organizações. A parceria com empresas como GRSA e G4S demonstrou que a Capelania Corporativa pode ser uma estratégia eficaz para melhorar o ambiente de trabalho e apoiar os colaboradores em suas necessidades emocionais e espirituais.

À medida que mais empresas consideram a implementação da Capelania Corporativa, é essencial continuar a pesquisa e a prática nesse campo, adaptando os processos às necessidades específicas de cada organização. A Capelania Corporativa não apenas fortalece o vínculo entre empregados e empregadores, mas também promove uma cultura de compreensão e apoio mútuo, tornando o ambiente corporativo mais saudável e humano.

Solange Muzy

