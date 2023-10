Manoella Bittencourt A saúde mental é tão importante quanto a saúde física





Antes da pandemia de COVID-19 , quase um bilhão de pessoas em todo o mundo, ou seja, uma em cada oito, já sofria de algum transtorno mental. A prevalência de transtornos de ansiedade e depressão acredita-se que tenha aumentado entre 25% e 30% em todo o mundo desde então. O fardo global da doença é alarmante: os transtornos mentais e o abuso de substâncias estão em pé de igualdade com as doenças cardiovasculares como uma das três condições mais graves em nossa sociedade. Pesquisas do Instituto de Saúde McKinsey (MHI), lideradas por Erica Hutchins Coe, Kana Enomoto e outros coautores, em colaboração com a Iniciativa Global de Cérebros Saudáveis, mostram que intervenções e tratamentos precoces podem ajudar a mitigar o fardo desses transtornos, que cresce com a idade se não forem gerenciados adequadamente, e desbloquear mais de 150 milhões de anos de maior qualidade de vida em todo o mundo. No Dia Mundial da Saúde Mental, mergulhe nessas informações do MHI para entender por que é crucial para a sociedade fazer a mudança de mentalidade e tratar as condições de saúde mental com a mesma urgência, habilidade e compaixão que outras condições de saúde.

Introdução

A saúde mental é um ativo inestimável e, muitas vezes, negligenciado em nossa sociedade. Antes mesmo da pandemia de COVID-19, o mundo já estava enfrentando uma crise silenciosa: quase um bilhão de pessoas, o equivalente a uma em cada oito, sofriam de algum tipo de transtorno mental. No entanto, o impacto da pandemia agravou ainda mais essa situação, com o aumento da prevalência de transtornos de ansiedade e depressão em cerca de 25% a 30% em todo o mundo. Neste artigo, discutiremos por que é hora de priorizar a saúde mental e as razões pelas quais devemos tratar as condições de saúde mental com a mesma urgência, habilidade e compaixão que outras condições de saúde.

O fardo global das doenças mentais

Os transtornos mentais e o abuso de substâncias agora estão entre as três condições mais graves que afetam nossa sociedade, lado a lado com as doenças cardiovasculares. Esse fardo é resultado de anos de negligência e estigma associados à saúde mental. Muitas vezes, as doenças mentais são subdiagnosticadas e tratadas de maneira inadequada. Isso leva a um aumento da carga global de doenças mentais e ao sofrimento humano desnecessário.

Intervenções precoces podem mitigar o fardo

Um estudo realizado pelo Instituto de Saúde McKinsey (MHI) em colaboração com a Iniciativa Global de Cérebros Saudáveis apontou que intervenções e tratamentos precoces podem desempenhar um papel crucial na mitigação do fardo das doenças mentais. O fato é que muitas condições de saúde mental tendem a se agravar com o tempo se não forem tratadas adequadamente. No entanto, se abordadas precocemente, muitas dessas condições podem ser gerenciadas com sucesso, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Desbloqueando anos de maior qualidade de vida

O estudo do MHI revelou que o tratamento adequado das doenças mentais pode desbloquear mais de 150 milhões de anos de maior qualidade de vida em todo o mundo. Isso não é apenas uma questão de reduzir o sofrimento, mas também de permitir que as pessoas alcancem seu pleno potencial e contribuam de maneira mais significativa para a sociedade.

Mudando a mentalidade

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental , é imperativo que mudemos nossa mentalidade em relação à saúde mental. Tratar as doenças mentais com a mesma urgência, habilidade e compaixão que outras condições de saúde é um passo crucial para abordar essa crise global. É hora de reconhecer que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física e deve ser tratada como tal.

Nesse contexto, é importante destacar que a Capelania Corporativa pode desempenhar um papel crucial como uma ferramenta estratégica para os programas de saúde mental. A Capelania Corporativa é uma abordagem que oferece suporte espiritual, emocional e ético aos funcionários, ajudando a criar um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor. Ao integrar a Capelania Corporativa em suas estratégias, os departamentos de RH podem fortalecer o bem-estar dos colaboradores, promovendo um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.

A disponibilidade de capelães nas organizações pode proporcionar aos funcionários um espaço seguro para discutir questões pessoais e profissionais, reduzindo o estresse e melhorando o engajamento. Além disso, a Capelania Corporativa pode ser uma ferramenta valiosa para abordar conflitos internos e questões éticas, ajudando a manter um ambiente de trabalho ético e transparente. Integrar a Capelania Corporativa nas estratégias de RH é uma abordagem holística que reconhece a importância do bem-estar emocional e espiritual dos funcionários, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.





Conclusão

A saúde mental é um componente fundamental da qualidade de vida e bem-estar. Antes e durante a pandemia, as doenças mentais já eram uma crise global, e sua prevalência aumentou desde então. No entanto, há esperança, pois intervenções precoces e tratamentos adequados podem mitigar o fardo das doenças mentais e desbloquear anos de maior qualidade de vida. Nesse contexto, a Capelania Corporativa, com seu apoio espiritual, emocional e ético, pode desempenhar um papel fundamental para fortalecer o bem-estar dos colaboradores, contribuindo para um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor.

A sociedade deve se unir para priorizar a saúde mental e tratar as condições mentais com a mesma urgência e compaixão que outras condições de saúde, considerando a integração da Capelania Corporativa como parte dessa abordagem. No Dia Mundial da Saúde Mental, devemos refletir sobre a importância disso e tomar medidas para criar um mundo mais saudável e compassivo, onde a saúde mental seja verdadeiramente valorizada e apoiada.

