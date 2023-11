Divulgação Paulo Coelho e Ricardo Bellino





O número 111 tem uma importância muito grande em minha vida e nos meus negócios e, não por acaso, decidi publicar a minha segunda coluna neste dia 01/11.





Tudo começou com uma sucessão de “coincidências”, a partir do momento em que fui convidado pelo meu amigo querido Paulo Coelho e sua querida esposa, Christina Oiticica, para fazer parte do grupo de amigos que lhe acompanham há mais de 30 anos em sua jornada pelo mundo, celebrando essa confiraria de amigos sempre no dia 19 de março, quando se comemora o Dia de São José . "Pedimos que haja menos exploração do homem pelo homem", diz Paulo Coelho. "A história de São José sempre me comoveu.”

Ao mencionar para uma amiga, uma estudiosa da Cabalá, sobre essa “coincidência”, ela me chamou atenção para o poder do número 111 e sua correlação com o meu projeto legado, a "Escola da Vida" , que esse ano completa 15 anos de existência.

"Essa é uma sincronicidade incrível! Certamente 111 é um número 'ideal' na Cabalá para um programa de aprendizagem. A primeira letra hebraica (Alef) é escrita de acordo com seu nome Alef (1) Lamed (30) Peh (80). Assim, a soma das três letras em seu nome soma 111. Etimologicamente, 'alef' tem muitos significados, mas um deles é 'ulpan', que significa uma escola para treinamento e aprendizagem intensivos! Soletre 'peleh', que significa 'maravilha' [da mesma forma, igualando 111] sobre o qual é ensinado na Cabalá que todo aprendizado sério começa com um profundo sentimento de admiração sobre o mundo e o assunto em questão.

Psico Espiritualmente, na Cabalá, existe uma ideia (também encontrada em todos os lugares, de Platão a Jung) de que todo o nosso aprendizado é realmente lembrança ou criptomnésia. Dito isto, a imagem da coroa de Keter representa a dimensão superconsciente ou inconsciente que, quando experimentada diretamente, parece 'assombro', mas então - através do trabalho de aprendizagem - 'ensina' nossas mentes conscientes e assim se torna 'da'at' ou conhecimento.

Como é bem sabido, o Homem Vitruviano contém muitas referências à relação ouro/série Fibonacci. O que você talvez não saiba (mas é outra sincronicidade incrível) é que a 'árvore da vida', à qual você o sobrepôs, se chama etz hachayim [ עץ החיים ]"

111 foi forjado no topo do emblema que representa a minha "Escola da Vida" , para representar a força da transformação humana e o meu compromisso inegociável com o meu projeto legado.