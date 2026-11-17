Reprodução/Visa Fast Pass oferece uma fila exclusiva na área de segurança dos aeroportos

Passageiros com cartões Visa Infinite e Visa Infinite Private emitidos no Brasil podem utilizar o Visa Infinite Fast Pass, benefício que oferece acesso a uma fila diferenciada para os procedimentos de inspeção de segurança e passagem pelo raio-X em dois dos principais aeroportos do país.

O serviço está disponível no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e no RIOgaleão, no Rio de Janeiro. A utilização é gratuita e permite que cada cliente leve até cinco acompanhantes, desde que todos sejam cadastrados previamente no aplicativo Visa Airport Companion.

A proposta é reduzir o tempo de espera antes do embarque. O benefício, porém, tem alcance limitado à inspeção de segurança. Ele não dá acesso a filas prioritárias de check-in, controle de passaporte ou alfândega e também não substitui os procedimentos obrigatórios para embarcar.

Quem tem direito ao Visa Infinite Fast Pass?

O Fast Pass é destinado a portadores de cartões Visa Infinite e Visa Infinite Private emitidos no Brasil. Para utilizar o serviço, o cliente precisa cadastrar e validar o cartão no aplicativo Visa Airport Companion.

Cartões de outras categorias da bandeira, como Visa Platinum e Visa Signature, não dão acesso ao Fast Pass.

Cada titular elegível pode incluir até cinco acompanhantes, independentemente da idade ou do grau de parentesco. Crianças e outros familiares também entram nesse limite e precisam ser informados no aplicativo antes da emissão do código de acesso.

Onde encontrar o Visa Infinite Fast Pass?

Em São Paulo, o serviço funciona no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com acesso pelo Terminal 2 para passageiros de voos domésticos e pelo Terminal 3 para embarques internacionais.

No Rio de Janeiro, o benefício está disponível no RIOgaleão para passageiros de voos nacionais e internacionais. O ponto de acesso fica no Terminal 2, no Piso 1, no mezanino, abaixo da área de check-in.

Qual é o horário de funcionamento?

O horário varia conforme o aeroporto:

Aeroporto de Guarulhos: todos os dias, das 3h às 23h.



RIOgaleão: todos os dias, das 6h às 22h.



A disponibilidade pode sofrer restrições em função da capacidade das filas ou de interrupções técnicas e operacionais. Por isso, ter um cartão elegível não significa que o acesso estará necessariamente disponível em qualquer momento.



Cabe ressaltar que em horários de pico, como no começo da noite, pode haver uma fila que leva até mais tempo do que as da área de segurança convencional, conforme registrado pela coluna no ano passado.

Fernando Mellis/Pé de Milha Fast Pass com fila em Guarulhos durante horário de pico





Como usar o Visa Infinite Fast Pass?

O acesso deve ser preparado antes de chegar à fila. O passageiro precisa baixar o aplicativo Visa Airport Companion, disponível para celulares Android e iOS, e seguir estas etapas:

Faça o cadastro no aplicativo ou entre na conta já existente.

Cadastre e valide o cartão Visa Infinite ou Visa Infinite Privilege elegível.

Acesse a seção Fast Pass.

Selecione o aeroporto e o terminal correspondente ao voo.

Informe os acompanhantes que utilizarão o benefício.

Gere o código de acesso, apresentado em formato de QR Code.

Mostre o código à equipe responsável na entrada da fila diferenciada.



Além do QR Code, o passageiro precisa apresentar um cartão de embarque válido para um voo nas 24 horas seguintes ao momento do acesso. Pelos termos e condições do benefício, o código gerado tem validade de 12 horas. Caso seja necessário alterar o terminal ou a quantidade de acompanhantes, será preciso gerar outro código.



O Visa Infinite Fast Pass garante embarque prioritário?

Não. O benefício permite utilizar uma fila diferenciada para os procedimentos de inspeção de segurança e raio-X, mas não altera as demais etapas da viagem.

O passageiro continua sujeito aos procedimentos de check-in, controle de passaporte, alfândega e embarque. A Visa também não estabelece um tempo máximo de espera nem garante que o uso do Fast Pass permitirá chegar ao portão em determinado prazo.

A vantagem está concentrada em uma etapa da jornada aeroportuária: a passagem pelo controle de segurança.