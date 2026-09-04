Imagem editada com IA Portal permite verificar a quais seguros seu cartão é elegível



Portadores de um cartão Visa elegível têm acesso a seguro viagem sem precisar contratar uma apólice separadamente, mas precisam cumprir algumas etapas antes de embarcar. A Visa passou a oferecer no Portal de Benefícios uma opção que permite emitir o Bilhete de Seguro Viagem e validar antecipadamente a viagem, conferindo os documentos necessários para comprovar a elegibilidade.

O procedimento é especialmente útil para quem já comprou a passagem com o cartão Visa ou usou pontos e pagou as taxas com ele. Com a validação antecipada, o consumidor chega à viagem com a documentação conferida, o que pode facilitar a comprovação da elegibilidade caso precise acionar o benefício.

A Visa informa que o novo portal também foi desenvolvido para simplificar a emissão dos bilhetes e a abertura de sinistros. A plataforma permite ainda emitir um único Bilhete de Seguro Viagem por ano, com validade de 12 meses, desde que as viagens realizadas nesse período atendam às condições do benefício.

Como emitir o Bilhete de Seguro Viagem Visa



1. Acesse o Portal de Benefícios Visa

Entre no Portal de Benefícios Visa ( https://visabenefitslac.axa-assistance.us/your-benefits/I_C_BR) e faça o cadastro ou login. No primeiro acesso, é necessário inserir os dados do cartão Visa elegível.

Atenção: a disponibilidade do seguro varia conforme o cartão e o banco emissor. Por isso, ter um cartão Visa não significa automaticamente ter acesso a todas as coberturas. A própria Visa orienta o consumidor a verificar quais benefícios estão associados ao seu cartão.

2. Entre em “Bilhetes de Seguro”

No menu do portal, procure a área “Bilhetes de Seguro” e selecione a opção referente ao Bilhete Seguro Viagem.

3. Escolha “Criar Bilhete”

É aqui que aparece a nova função. Existem duas opções: “Gerar Bilhete + Validar viagem” e “Apenas gerar Bilhete, sem validar viagem”.

Para quem já tem uma viagem comprada, a primeira alternativa é a mais completa. Ela permite enviar os documentos para que o portal faça a verificação antecipada da elegibilidade.

Se o objetivo for apenas emitir o bilhete anual para uma viagem futura, é possível escolher a segunda opção.

4. Anexe os documentos da viagem

Na opção de validação, o portador do cartão deverá apresentar os documentos solicitados pelo portal. Será necessário anexar o ticket da viagem e a fatura fechada do cartão de crédito utilizado para o pagamento.

O sistema vai verificar as informações para confirmar se a viagem atende às condições do benefício.

5. Preencha os dados

Para o bilhete de 12 meses, não é necessário anexar qualquer documento. A primeira tela solicita os dados cadastrais do portador do cartão. Em seguida, são requisitadas as informações da viagem.

Porém, o próprio portal informa que o preenchimento dessas informações não interfere na validade do documento. Depois, basta conferir os dados e aceitar os termos.

6. Emita o Bilhete

Após a confirmação, clique em “Criar Bilhete”. O documento será enviado para o e-mail cadastrado em português e inglês. Também será possível consultá-lo posteriormente na seção “Bilhetes de Seguro”, em “Bilhetes Recentes”.

E se a passagem foi comprada com milhas?

Os termos do Seguro de Emergência Médica Internacional da Visa estabelecem que passagens emitidas com pontos ou milhas podem ter cobertura quando as taxas de embarque e eventuais impostos são pagos com um cartão Visa elegível.

Existe ainda uma situação específica: quando não há taxas ou impostos a pagar. Os termos preveem cobertura para passagens adquiridas com pontos ou milhas obtidos por meio da utilização do cartão Visa elegível.

A Visa determina que, em determinadas situações, o banco emissor deverá fornecer uma declaração comprovando que os pontos utilizados foram gerados pelo cartão coberto pelo seguro.

O bilhete vale por quanto tempo?

O Bilhete de Seguro Viagem tem validade de 12 meses a partir da data de emissão. Durante esse período, ele pode abranger diferentes viagens, desde que elas cumpram as condições previstas para o benefício.

Há uma condição importante: a viagem precisa começar depois da emissão do bilhete. Somente viagens iniciadas após a emissão estarão cobertas.



O que o seguro viagem Visa cobre?

No caso do Visa Infinite, um dos mais usados por viajantes, a cobertura internacional inclui despesas médicas e hospitalares, despesas odontológicas, remoção médica, repatriação, retorno antecipado, prorrogação de estadia e acompanhante em caso de hospitalização prolongada, entre outros benefícios.

Para o Infinite, os termos em vigor estabelecem cobertura de até US$ 175 mil para despesas médicas e hospitalares no exterior, além de US$ 7.500 para despesas odontológicas e outros limites específicos para as demais coberturas.

Os valores variam conforme o segmento do cartão, então o consumidor deve conferir o próprio Bilhete de Seguro e os termos correspondentes ao seu produto.

Além disso, cabe ressaltar ainda que seguro viagem não é seguro saúde. A cobertura está sujeita a limites, condições e exclusões previstos no contrato.

Como acionar o seguro durante a viagem?

Em caso de necessidade médica, a recomendação é entrar em contato imediatamente com a Central de Atendimento Visa — os telefones estão disponíveis no bilhete.

Para abrir um sinistro pelo portal, o caminho indicado nos termos é:

Entrar → selecionar o cartão → Sinistros → Gerar um Sinistro → escolher o produto → aceitar os termos → preencher os dados → salvar → anexar os documentos → enviar.

Um ponto importante: não é necessário esperar reunir toda a documentação para comunicar o sinistro. A Visa orienta que a ocorrência seja comunicada imediatamente. Os documentos podem ser apresentados posteriormente conforme as exigências do processo.

Entre os documentos que podem ser solicitados estão passagem, Bilhete de Seguro, fatura do cartão que comprova o pagamento da viagem e documentação médica relacionada ao evento.