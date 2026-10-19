Marta Leite Castro World Creativity Day afirma a criatividade como força de transformação





O lançamento do World Creativity Day Portugal 2027, liderado por Marta Leite Castro, reforça uma visão internacional que coloca a criatividade no centro do desenvolvimento económico, social e territorial. Com origem no Brasil, o movimento procura agora ampliar a sua presença em Portugal, mobilizando municípios, empresas, instituições e comunidades.

Durante muito tempo, a criatividade esteve associada sobretudo às artes, à cultura, à publicidade e às chamadas indústrias criativas. Mas as transformações económicas, sociais e tecnológicas das últimas décadas vieram demonstrar que o seu papel é muito mais abrangente.

Hoje, a criatividade é reconhecida como uma competência essencial para a inovação, a liderança e a capacidade de adaptação das organizações e dos territórios.

Não pertence apenas a quem cria. Pertence também a quem lidera, empreende, ensina, governa e procura encontrar novas respostas para desafios cada vez mais complexos.

É esta visão que orienta o trabalho desenvolvido por Marta Leite Castro, representante oficial da World Creativity Organization (WCO) em Portugal e responsável pela liderança do World Creativity Day Portugal.

No passado dia 7 de outubro, a responsável apresentou oficialmente, em Lisboa, a edição de 2027 do World Creativity Day, num encontro que reuniu diferentes perspetivas sobre inovação, liderança, estratégia e futuro do trabalho.

Mais do que apresentar uma nova edição, o lançamento colocou uma questão no centro da reflexão: e se a criatividade passasse a ser encarada como um verdadeiro recurso estratégico para o desenvolvimento de um país?

Quando a criatividade entra na estratégia das organizações

O lançamento realizou-se no Lux Lisboa Park Hotel, em Lisboa, onde os convidados foram recebidos por José Paulo do Carmo, responsável pela Comunicação do Grupo Lux Lisboa Hotels.

Na sua intervenção, destacou a importância de acolher uma iniciativa dedicada à criatividade e à inovação, sublinhando a afinidade entre os valores do World Creativity Day e a filosofia do grupo.

A capacidade de inovar, a diferenciação e a criação de experiências com significado foram alguns dos pontos de ligação entre a hotelaria e a missão do movimento internacional, demonstrando como a criatividade pode assumir um papel relevante em diferentes setores de atividade.

O encontro contou ainda com intervenções que demonstraram como a criatividade pode assumir diferentes dimensões.

Gil Moreira, Diretor-Geral do SAPO, trouxe a experiência de uma marca com 30 anos de história, que atravessou sucessivas transformações tecnológicas e soube reinventar-se para continuar relevante.

Cristiana Paiva, Global Managing Partner da JASON Beat, apresentou uma perspetiva particularmente relevante sobre o papel da criatividade nas organizações: o seu verdadeiro valor não está apenas na geração de ideias, mas na capacidade de ligar conhecimento, pessoas e diferentes perspetivas, transformando novas possibilidades em decisões e impacto real.

Michelle Schneider, autora de O Profissional do Futuro, convidou os participantes a refletir sobre as transformações do mercado de trabalho e sobre o papel das competências humanas num mundo cada vez mais marcado pela inteligência artificial.

Três olhares diferentes, mas uma ideia comum: a criatividade deixou de ser uma competência complementar. É cada vez mais uma condição para a adaptação, a inovação e a transformação.

As cidades também precisam de aprender a pensar de forma criativa

Uma das dimensões centrais do World Creativity Day Portugal é o papel da criatividade no desenvolvimento dos territórios.

Quando se pensa no futuro de uma cidade, fala-se frequentemente de infraestruturas, mobilidade, habitação, turismo, tecnologia ou investimento.

Tudo isso é fundamental. Mas será suficiente?

Uma cidade pode ter recursos, património, talento e conhecimento e, ainda assim, não conseguir transformar esse potencial em oportunidades.

É precisamente aqui que a criatividade pode fazer a diferença.

Uma escola pode encontrar novas formas de envolver os seus alunos. Uma empresa pode reinventar um produto ou serviço. Um município pode desenvolver soluções inovadoras para desafios locais. Uma comunidade pode descobrir novas formas de valorizar aquilo que a torna única.

A criatividade permite estabelecer ligações entre áreas que tradicionalmente trabalham separadas. Aproxima a educação da economia, a cultura da tecnologia, as empresas das comunidades e os cidadãos das decisões que influenciam o seu futuro.

Esta capacidade de criar ligações constitui um dos principais fundamentos do movimento internacional.

Portugal começa a construir o seu mapa da criatividade

Em 2026, o World Creativity Day deu os primeiros passos em Portugal, envolvendo cinco territórios: Amarante, Vila Verde, Barcelos, Fafe e Madeira.

Para 2027, a ambição é ampliar esta rede, convidando novos municípios a integrar um movimento internacional que reconhece a criatividade como motor de desenvolvimento.

O objetivo não é levar o mesmo programa a todas as cidades. Pelo contrário.

Cada território tem a sua identidade, os seus recursos, os seus desafios e as suas oportunidades. A proposta é que cada município possa construir iniciativas adaptadas à sua realidade, envolvendo escolas, empresas, instituições, associações e cidadãos.

Sob a liderança de Marta Leite Castro, o World Creativity Day Portugal pretende que a criatividade deixe de ser apenas um conceito inspirador e passe a traduzir-se em experiências, projetos e oportunidades concretas.

Esta nova etapa está também a ganhar visibilidade através de uma campanha nacional de comunicação exterior, desenvolvida com a DreamMedia, presente em 35 localizações de norte a sul de Portugal, incluindo os Açores, e com o SAPO como parceiro de comunicação.

Marta Leite Castro Campanha World Creativity Day





A estratégia pretende reforçar o reconhecimento nacional do movimento e aproximar novos municípios, organizações e comunidades.

Porque construir um movimento exige mais do que boas ideias. Exige mobilização, comunicação, colaboração e continuidade.

Uma visão internacional com raízes no Brasil

Existe uma ligação particularmente relevante entre Portugal e o Brasil neste projeto.

A World Creativity Organization, fundada e presidida por Lucas Foster, nasceu de uma visão que reconhece a criatividade como uma força de transformação da sociedade.

Na sua liderança está também Edna dos Santos-Duisenberg, vice-presidente da organização e uma das principais referências internacionais da economia criativa, com um percurso de cerca de três décadas ligado às Nações Unidas.

O Brasil tem desempenhado um papel importante na mobilização de cidades em torno do World Creativity Day, demonstrando que a criatividade pode aproximar comunidades, estimular a participação e gerar novas dinâmicas locais.

Portugal está agora a desenvolver o seu próprio caminho, respeitando a realidade dos seus territórios e procurando criar pontes entre municípios, empresas, instituições e cidadãos.

Esta ligação entre os dois países representa uma oportunidade para aproximar experiências, partilhar conhecimento e construir novas formas de colaboração em torno da criatividade.

Afinal, a criatividade não conhece fronteiras. E as boas ideias ganham força quando encontram espaço para circular, crescer e transformar-se em ação.

O futuro pertence a quem consegue imaginar novas possibilidades

O mundo atravessa um período de transformação acelerada. A inteligência artificial está a redefinir profissões, empresas e modelos de negócio. As cidades enfrentam novos desafios económicos, sociais e ambientais.

Mas, no meio de tantas mudanças, existe uma competência que continua profundamente humana: a capacidade de questionar aquilo que existe e imaginar aquilo que ainda não existe.

É essa capacidade que permite desafiar modelos, descobrir oportunidades e construir soluções.

O verdadeiro desafio dos próximos anos não será apenas desenvolver novas tecnologias, mas criar sociedades capazes de utilizar o conhecimento, a inovação e a criatividade para melhorar a vida das pessoas.

E esse trabalho começa muito antes dos grandes projetos.

Começa numa sala de aula, numa empresa, numa autarquia, numa conversa ou numa ideia que alguém decide levar mais longe.

A próxima edição do World Creativity Day Portugal decorrerá nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2027, procurando ampliar este movimento e envolver novos territórios e organizações.

Porque uma ideia pode nascer em qualquer pessoa, numa escola, numa empresa ou num município. E pode ser o princípio de uma grande transformação.