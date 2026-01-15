Marta Leite Castro Marta Leite Castro entrevista Karene Vilela

Liderança que conecta Portugal e Brasil através dos negócios - o podcast Mulheres que Movem apresenta o seu segundo episódio com Karene Vilela, Presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo e head de Relações Internacionais da Bacalhoa em Portugal.

A conversa, conduzida pela jornalista e apresentadora portuguesa Marta Leite Castro, destaca uma trajetória marcada por visão estratégica, construção de pontes entre países e fortalecimento do ecossistema empresarial luso-brasileiro.

Karene Vilela é reconhecida pela sua atuação à frente de duas frentes complementares: a liderança institucional, que promove relações comerciais e culturais entre Portugal e Brasil, e a gestão empresarial, levando a qualidade dos vinhos portugueses a novos mercados. À frente da Câmara Portuguesa de São Paulo, tem sido uma figura-chave na aproximação de empresários, no estímulo a parcerias e na criação de oportunidades sustentáveis entre os dois países.

Durante a entrevista, Karene partilha a sua história profissional, os desafios de liderar em contextos internacionais e a importância da identidade, da confiança e das relações humanas no mundo dos negócios. Com uma liderança firme e inspiradora, mostra como é possível unir tradição e inovação, propósito e resultado, num percurso construído com consistência e visão global.

Marta Leite Castro, com quase 25 anos de experiência em TV e também em comunicação corporativa, fundadora da plataforma N360, dando espaço a reflexões sobre o papel da mulher na liderança, o impacto das conexões internacionais e a força de quem acredita que negócios também são feitos de valores e propósito.

O episódio reforça a essência do Mulheres que Movem: dar voz a mulheres que transformam realidades, inspiram outras e abrem caminhos através da sua atuação profissional e humana.