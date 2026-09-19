Imagem gerada por IA infraestruturas verdes, caminhos permeáveis, jardins de chuva e corpos d'água integrados ao espaço urbano evitam enchentes

As chuvas intensas das últimas semanas vêm castigando o Sul e o Sudeste do país e as inundações nas grandes cidades têm sido cada vez mais frequentes.

Para alguns especialistas em planejamento urbano e gestão hídrica, em vez de concentrar esforços apenas em obras de engenharia nas áreas urbanas afetadas pelas cheias, é preciso planejar o caminho que a água percorre antes de chegar às cidades.

Uma das soluções propostas são as chamadas bacias-esponjas. Tratam-se de estratégias que buscam orientar intervenções capazes de armazenar, infiltrar ou retardar o escoamento da água ao longo de seu percurso, aumentando a resiliência do território, reduzindo o risco de inundações e promovendo a sustentabilidade ambiental, social e urbana.

“É preciso superar a lógica de que é possível controlar o comportamento das águas por meio de obras de engenharia convencional. A crescente imprevisibilidade climática demanda estratégias abrangentes, capazes de tornar os territórios mais resilientes diante das incertezas do clima e, principalmente, da impossibilidade de conter a água em determinados cenários.

Para isso, é necessário combinar projetos de infraestrutura, conservação ambiental e planejamento territorial”, afirma a paisagista urbana Cecília Herzog, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN) e consultora internacional em projetos que aplicam Soluções Baseadas na Natureza.

De acordo com a especialista, toda bacia hidrográfica funciona como um sistema integrado e, por isso, as intervenções realizadas nas áreas mais altas influenciam diretamente o volume e a velocidade da água que chega às regiões mais baixas.

“Restaurar áreas naturais, proteger nascentes, recuperar matas ciliares, ampliar áreas permeáveis e utilizar Soluções Baseadas na Natureza nas cidades fazem parte de uma estratégia inteligente de adaptação climática”, diz. “Tudo isso precisa ser feito agora; não são projetos para o futuro”, salienta.

Exemplo chinês

O conceito de bacia-esponja tem inspirado soluções em outros países, como a China e alguns países da Europa. Ele ganhou força após uma tragédia em Pequim, na China, em 2012, quando chuvas intensas provocaram a morte de quase 80 pessoas.

Enquanto boa parte da capital chinesa estava submersa, a Cidade Proibida — construída séculos antes com um sofisticado sistema de drenagem — permaneceu seca. Isso porque usava métodos naturais para reter a água da chuva no próprio espaço urbano, reduzindo enchentes e assegurando reservas para períodos de estiagem.

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Juliana Baladelli Ribeiro, gerente de projetos da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, ressalta que as Soluções Baseadas na Natureza devem ser combinadas com as obras convencionais de engenharia.

“A infraestrutura verde, que também tem muita engenharia e tecnologia por trás, não é simplesmente plantar árvores de qualquer jeito. Você tem que ter todos os cálculos de engenharia, toda uma infraestrutura pensada, uma tecnologia baseada na natureza”, reforça.

A especialista frisa que a infraestrutura verde, além de ajudar a sociedade a lidar com a chuva, reduzindo os transtornos, deixa benefícios duradouros.

“Além de evitar as enchentes, esse tipo de solução permite deixar o ar das cidades mais puro, as cidades ficam mais frescas, isso ajuda a gente a enfrentar essas ondas de calor dentro do ambiente urbano e envolvem o bem-estar para as pessoas, fazendo com que a gente tenha também o privilégio de ter a biodiversidade bem pertinho, ao nosso favor”, finaliza Juliana.