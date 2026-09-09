Divulgação Obra feita a partir de painéis solares da artista Guilhermina Augusti

O que fazer com as placas solares quando elas não puderem mais gerar energia limpa? Em vez de se tornarem rejeitos ou serem encaminhadas para o desmanche, elas podem ter um destino mais inspirador.

No Rio de Janeiro, 20 artistas se reuniram para intervenções em painéis solares que foram reaproveitados, usados como telas para novas imagens e narrativas.

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O resultado será mostrado na exposição coletiva gratuita "Fenômeno Solar", em cartaz de 17 a 20 de setembro, no ARUA Summit, Centro Cultural ARUA, no Santo Cristo, região central da cidade. O projeto faz parte da Semana de Arte do Rio.

Na mostra, painéis fotovoltaicos deixam de cumprir sua função original para se tornar suporte, matéria e campo de invenção artística.

Transição energética e arte

A tecnologia ligada à transição energética é deslocada para o universo da arte contemporânea, aproximando sustentabilidade, cidade e futuro do próprio processo de criação.

Ao reconfigurar esses dispositivos, os trabalhos estabelecem novas relações entre energia, matéria, vida urbana e imaginação, fazendo do reuso não apenas um procedimento, mas também uma possibilidade de transformação.

“A sustentabilidade não aparece apenas como assunto da exposição, mas no próprio gesto de criação. Ao trabalhar com painéis solares reaproveitados, os artistas mostram que um material pode atravessar diferentes ciclos e ganhar novos sentidos. Fenômeno Solar nasce desse encontro entre arte, energia e transformação, que também é uma forma de pensar a cidade e o futuro”, afirma André Bretas, idealizador do ARUA Summit.