Divulgação Nova linha sustentável Motul NGEN Circular Autopeças

A economia circular começa a ganhar espaço em diferentes etapas da cadeia automotiva, inclusive em produtos que fazem parte da rotina de manutenção dos veículos.

Um exemplo é a nova linha de lubrificantes Motul NGEN Circular Autopeças, desenvolvida em uma parceria entre Stellantis, Motul e Lwart, que utiliza óleo básico produzido a partir do rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado.

A proposta é dar uma nova função a um resíduo que, depois de coletado e processado, retorna à cadeia produtiva como matéria-prima para a fabricação de novos lubrificantes. Dependendo da aplicação, os produtos da linha têm entre 30% e 70% de conteúdo proveniente do rerrefino.

Trata-se de uma redução de 77% nas emissões de gases de efeito estufa em comparação com o óleo de primeiro refino utilizado no mercado brasileiro.

“O lançamento da linha Motul NGEN Circular Autopeças representa um avanço estratégico. Mais do que um novo produto, estamos mostrando na prática como resíduos podem retornar à cadeia produtiva como soluções de alto valor agregado, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens e contribuindo para a descarbonização do setor automotivo”, disse Paulo Solti, vice-presidente sênior de Peças e Serviços da Stellantis para a América do Sul, a esta coluna.

Do óleo usado ao novo produto

A fórmula do lubrificante, desenvolvida pela Motul, utiliza óleo básico de alta performance da Lwart proveniente do processo de rerrefino de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC). Dependendo da aplicação, os produtos da linha podem conter entre 30% e 70% de conteúdo proveniente do rerrefino do OLUC.

Parte do OLUC utilizado na produção do óleo básico GII é coletado pela Lwart diretamente das operações do Centro de Desmontagem Veicular da Stellantis, em Osasco.

Além disso, a empresa é responsável pela coleta do OLUC em aproximadamente 55% das concessionárias autorizadas Stellantis no Brasil, recuperando cerca de 4 milhões de litros de óleo por ano. Para complementar a demanda produtiva, a Lwart utiliza sua rede de coleta presente em 70% do território nacional.

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“O trabalho em conjunto das empresas acelera a adoção de soluções circulares pelo mercado. A proposta, portanto, não está apenas na utilização de um material reciclado, mas na criação de um fluxo em que o produto usado retorna ao sistema produtivo. O óleo que seria descartado após a manutenção dos veículos passa por recuperação e volta ao mercado como componente de um novo lubrificante", afirmou, Marcelo Murad, diretor de Óleos Básicos da Lwart, em declaração exclusiva a esta coluna.

Para Rodrigo Chaimovich, general manager da Motul Brasil, a iniciativa acompanha uma transformação no mercado de lubrificantes. “A linha MOTUL NGEN Circular Autopeças é um marco importante para a Motul, não só pela sinergia entre as três companhias, mas também pela relevância estratégica de uma nova oferta de valor para nossa rede de distribuidores e clientes.”

Menos plástico virgem nas embalagens

A proposta de redução de impacto ambiental também foi levada para as embalagens. Os recipientes são produzidos com mais de 98% de plástico reciclado e podem ser integralmente reciclados ao final de sua vida útil.

A comercialização da linha começou em agosto e terá distribuição nacional por meio da rede de distribuidores autorizados da Motul, além dos canais da DPaschoal e da DPK Distribuidora.

A expectativa das empresas é vender 1 milhão de litros no primeiro ano. Na fase de maturidade, estimada para os próximos três anos, o volume pode chegar a 2 milhões de litros anuais. Inicialmente, os produtos serão comercializados no Brasil, com possibilidade de expansão para outros países da América do Sul.