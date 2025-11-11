Reprodução Negócio Fechado

A COP é muito mais do que uma conferência entre governos para definir como os países vão conter o avanço da temperatura do planeta.

O encontro anual também funciona como um gigantesco balcão de negócios em que líderes, empresas e organizações se unem para debater soluções concretas para a crise climática, além de fortalecer parcerias, vender, comprar, divulgar e lançar projetos. No fim do dia, trata-se de um grande mercado.

Neste ano, em Belém, as negociações já começaram a esquentar: a gigante Siemens do Brasil acaba de fechar um mega acordo com a a GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), agência alemã de cooperação internacional.

O documento, intitulado Memorando de Entendimento (MoU) Journey for Climate Action, foca no desenvolvimento de soluções conjuntas para a descarbonização da economia, no uso eficiente de recursos naturais e na expansão de fontes de energia limpa, conectando inovação tecnológica e cooperação internacional.

A parceria entre as duas organizações já existe em diversas áreas, porém a partir de agora o relacionamento ficou mais sério: será criada uma estrutura de governança colaborativa com planejamento e definição de ações climáticas conjuntas.

Na partilha, ficou decidido que a Siemens vai disponibilizar expertise tecnológica em automação, digitalização e energias renováveis para projetos-piloto em SAF (Combustível Sustentável de Aviação), Hidrogênio Verde e aço verde. Este é um dos principais temas da COP, aliás. Além disso, também se responsabilizará por inovações para soluções sustentáveis, experiências internacionais e cases de sucesso que podem ser adaptados no Brasil e programas de capacitação e integração.

A GIZ deverá desenvolver atividades para fomentar a disseminação de experiências internacionais que podem ser adaptados no Brasil, promover a participação conjunta em projetos-pilotos já existentes, fomentar capacitações técnicas e sensibilizar o setor industrial para a substituição de fontes fósseis por alternativas sustentáveis.

As ações deverão impactar vários mercados em todo o país e foram assinadas pelas principais lideranças das duas organizações.

"Essa colaboração une tecnologia com propósito e cooperação internacional para acelerar a descarbonização da economia brasileira. Mais do que um documento, essa jornada representa nosso compromisso com um futuro mais limpo e alinhado às metas globais de combate às mudanças climáticas," disse Pablo Fava, CEO da Siemens Brasil, a esta coluna.