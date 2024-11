Imagem criada por IA A influência dos finfluencers





A Anbima – associação que representa os gestores de recursos de terceiros – publica semestralmente um relatório que monitora o mundo dos influencers que falam sobre finanças nas redes sociais, os “finfluencers”. A última edição está aqui.

Primeiro, alguns números.

Somando todas as redes sociais, há um total de 225 milhões de seguidores. Obviamente, há sobreposição, pois os seguidores costumam vincular-se a várias redes sociais. No entanto, como foram 4 as redes sociais analisadas (YouTube, Instagram, X e Facebook), se todos se engajassem nas 4 redes, teríamos um total de 56 milhões de seguidores. Como a população maior de 18 anos deve ser hoje de, aproximadamente, 160 milhões de brasileiros, e somente metade pertence às classes A, B ou C (teoricamente, com algum potencial para investir), pelo menos 70% dos potenciais investidores seguem algum perfil.

A rede que mais recebe posts é o X (até pela facilidade de postagem), com 45% de todas as postagens. Mas quando avaliamos o engajamento, o YouTube é a rede campeã, com uma média de 9 mil interações por post, contra 1,1 mil no X, 1,8 mil no Instagram e apenas 30 no Facebook.

Há dois tipos de influenciadores, as pessoas físicas e os perfis corporativos. O engajamento com os perfis de pessoas físicas é quase o dobro em relação ao engajamento com os perfis corporativos, demonstrando que os finfluencers atraem bem mais do que as empresas, normalmente canais jornalísticos ou bancos/corretoras.

A Anbima monta um ranking dos finfluencers por rede social, de acordo com uma metodologia que leva em consideração a quantidade de seguidores, o engajamento com os posts, a quantidade e frequência das postagens, a credibilidade do finfluencer e a capacidade de articulação com a comunidade dos investidores. Esses dois últimos critérios são discricionários da Anbima.

É difícil encontrar um mesmo finfluencer entre as 5 principais posições em diferentes redes sociais. Bruno Perini (Você Mais Rico), por exemplo, é 1º lugar no Instagram e 5º lugar no Facebook . O Economista Sincero, por sua vez, aparece em 2º lugar no Facebook, 3º lugar no X e 2º lugar no YouTube. Não à toa, esses dois perfis ocupam, respectivamente, o 1º e o 2º lugares no ranking geral. Completam o ranking geral de finfluencers pessoas físicas Tiago Reis, Primo Pobre, Primo Rico, Investidor Sardinha, Leandro Ruschel, Hermann Greb, Nathalia Arcuri e Gustavo Cerbasi.

Há um total de 441 influencers pessoas físicas. Existe muito conteúdo de excelente qualidade, assim como tem venda de produtos disfarçada de dica, e venda de ilusões de enriquecimento rápido e indolor. Cabe ao investidor (ou devedor, conforme o caso) separar o joio do trigo. Como fazer isso? O de sempre: desconfie de rentabilidades muito acima daquelas oferecidas por investimentos tradicionais. Lembre-se, não existe almoço grátis, e se o retorno oferecido é alto, alto também é o risco. O feijão-com-arroz, normalmente, é o melhor prato quando se trata de investimentos.