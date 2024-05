Agência Brasil A conta da Covid para os restaurantes





Um evento tão traumático como a pandemia da Covid vai demorar muito tempo até cicatrizar. Fomos impactados profundamente e, com isso, nossos hábitos mudaram. É o que percebemos, por exemplo, no comportamento do volume médio de transações em restaurantes no Brasil. O gráfico abaixo traz a evolução do Índice de Consumo em Restaurantes (ICR), com ajuste sazonal, desenvolvido pela Fipe em parceria com a Alelo.

Fipe / Alelo Consumo em restaurantes (volume)





Nele, percebemos que, em média, consumimos uma quantidade 27% inferior ao nível de janeiro de 2020. Há quatro anos, o volume de transações caiu e por lá ficou, um movimento verificado em todas as regiões do país. Há, portanto, uma nova realidade que parece ser estrutural nesse segmento.

Mas isso é para o volume de transações. E para o valor transacionado? A história no Brasil e em todas as regiões é diferente. Como ilustra o gráfico abaixo, em março/24, o índice de valor estava 10% acima do patamar de janeiro de 2020.

Fipe / Alelo Consumo em restaurantes (valor)





Ou seja, há uma mudança que se materializa em um aumento no valor médio por transação. Isso se dá, em parte, pelos aumentos de custos, e em parte, como estratégia de sobrevivência. A pandemia mudou a nossa relação com a alimentação fora de casa e essa nova realidade está posta à mesa.