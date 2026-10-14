undefined undefined

Humorista e empresário participa do 6º episódio do Batalha das Startups, que coloca à prova a capacidade dos participantes de construir posicionamentos de marca e convencer o público.

Construir uma marca forte vai muito além de oferecer um bom produto ou serviço. Em um mercado cada vez mais competitivo, saber comunicar seu diferencial, conquistar a atenção do consumidor e defender seu posicionamento pode determinar o sucesso de um negócio. Foi com essa proposta que o 6º episódio do Batalha das Startups - O Código dos Obstinados recebeu o humorista e empresário, Whindersson Nunes, que participou de uma das dinâmicas e colocou à prova as habilidades de comunicação e argumentação dos empreendedores.

O episódio reuniu quatro startups na disputa: EduTok, representada por Yied Jebara; Table Talks, de Wesley Furtado; Won, de Giuliano Rédua; e Aura369, de Ernandes Gouvea. Além de apresentarem suas soluções, os participantes precisaram demonstrar domínio sobre seus negócios e capacidade de defender suas propostas diante de avaliações e questionamentos.

A competição começou com a tradicional Mesa de Pitch, etapa em que cada empreendedor teve apenas 60 segundos para apresentar sua empresa e convencer os avaliadores sobre o potencial do negócio.

Giuliano Rédua apresentou a Won, marca de moda masculina voltada à transformação da imagem pessoal do homem moderno, destacando sua estratégia de expansão por meio do comércio eletrônico, franquias e lojas multimarcas. Yied Jebara defendeu a EduTok, plataforma de gestão escolar, enquanto Wesley Furtado apresentou a Table Talks, EdTech que combina professores de inglês, inteligência artificial e comunicação guiada.

Já Ernandes Gouvea apresentou a Aura369, solução que utiliza inteligência artificial para auxiliar na identificação de golpes digitais, conteúdos falsos e possíveis riscos em links, vídeos, áudios, documentos e imagens.

Avaliados por critérios como clareza, objetividade, segurança e poder de convencimento, os participantes disputaram uma JD Cash, moeda utilizada ao longo do reality para conquistar tempo adicional em determinados desafios. Giuliano teve o melhor desempenho e garantiu a vantagem.

Whindersson Nunes entra na disputa

Um dos momentos de destaque do episódio foi a participação de Whindersson Nunes na etapa de Sparring. Conhecido por sua trajetória no entretenimento e por sua atuação empresarial, o convidado participou de uma dinâmica voltada ao posicionamento de marca, desafiando os empreendedores a defender suas estratégias e demonstrar como desejam ser reconhecidos pelo mercado.

Os competidores precisaram mostrar que compreendem a identidade de suas empresas, seus diferenciais e a maneira como se conectam com o público. A prova evidenciou uma habilidade essencial para qualquer empreendedor: transformar o valor de um negócio em uma mensagem clara, consistente e capaz de gerar identificação.

Ao final das etapas de Mesa de Pitch e Sparring, Wesley Furtado e Ernandes Gouvea foram eliminados da competição.

Disputa decisiva define o vencedor

Com apenas dois participantes na disputa, Yied e Giuliano avançaram para a etapa decisiva do episódio. Diante de um squad técnico formado pela empresária e médica especialista em Dermatologia Mariana Scribel; pela empresária Jenni Garzon; e por Sandra Janguiê, empresária e fundadora da Tzhara Joias, os competidores precisaram responder a questionamentos sobre suas marcas e defender suas estratégias de posicionamento.

A dinâmica exigiu raciocínio rápido, segurança e capacidade de argumentação, reforçando que uma boa ideia precisa estar acompanhada de uma comunicação eficiente para conquistar espaço no mercado.

Após a avaliação, Yied foi eliminado e Giuliano Rédua, da Won, conquistou a vitória, garantindo sua permanência na disputa e avançando para as próximas etapas do reality.

Sobre o programa

Em sua quarta temporada, o Batalha das Startups - O Código dos Obstinados reúne 32 startups de diferentes segmentos em uma competição que desafia conhecimentos, habilidades de gestão, estratégias de negócios e capacidade de tomada de decisão. Com R$ 2 milhões em prêmios, o reality busca revelar empreendedores preparados para enfrentar os desafios do mercado e transformar ideias em negócios de sucesso.

O programa é exibido todos os sábados, às 21h15, na Record News. Após cada episódio, os participantes eliminados participam de uma transmissão ao vivo no canal oficial do reality no YouTube, compartilhando suas experiências e os bastidores da competição.

Serviço

Programa: Batalha das Startups – O Código dos Obstinados

Temporada: 4ª edição

Exibição: Sábados, às 21h15

Emissora: Record News

Participantes: 32 startups

Premiação: R$ 2 milhões