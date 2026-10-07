undefined undefined

Quarto episódio teve participação de Acelino Popó Freitas em prova sobre liderança; após a eliminação, os participantes comentaram a experiência em transmissão no YouTube.

O 4º episódio do reality Batalha das Startups - O Código dos Obstinados colocou quatro empreendedores diante de diferentes desafios que testaram a capacidade de tomar decisões, defender ideias e lidar com a pressão. Participaram desta etapa Diego Sodré Garcia, da Detemseg; Daniel Badain, da Zecure; Eduardo de Paula, da Omni Carbon; e Nikolas Faria, da Toolzz.

Entre as provas, aconteceu a de sparring, onde os participantes precisaram responder a uma questão comum para quem está à frente de uma empresa. A dinâmica contou com a participação especial do ex-boxeador, Acelino Popó Freitas, e exigiu respostas rápidas e posicionamento diante de situações que fazem parte da rotina de quem empreende.

Nesta etapa, os empreendedores precisaram responder, em 60 segundos, à pergunta: “qual é a principal atitude que faz uma equipe acreditar no seu líder?”. As respostas foram avaliadas e somadas às notas obtidas anteriormente, no mesmo episódio.

Segundo o participante Diego, a liderança está relacionada à determinação, à capacidade de ouvir e ao cuidado com a equipe. O empreendedor também relacionou o desempenho dos colaboradores ao equilíbrio e à saúde mental no ambiente de trabalho.

A Detemseg atua na área de saúde e segurança do trabalho, com uma solução voltada ao diagnóstico e à gestão de riscos psicossociais nas organizações. Durante sua apresentação, Diego explicou a proposta da empresa e como a ferramenta pode auxiliar organizações na identificação e no gerenciamento desses riscos.

Após as primeiras etapas do episódio, os participantes Daniel Badaim, da Zecure, e Eduardo de Paula, da Omni Carbon, deixaram a competição. Já, Diego, da Detemseg, seguiu para a terceira prova, com Nicholas Faria, da Toolzz.

Na reta final do episódio, após a etapa decisiva, Nicholas Faria levou a melhor e avançou na competição, encerrando a participação de Diego no programa.

À frente da Toolzz, o empreendedor apresentou uma empresa voltada ao desenvolvimento de soluções de tecnologia para negócios, com ferramentas que apoiam empresas na criação e gestão de suas operações digitais.

Com a vitória, Nicholas garantiu sua permanência na disputa e segue entre os empreendedores que avançam para as próximas etapas da Batalha das Startups - O Código dos Obstinados.

A quarta temporada da Batalha das Startups - O Código dos Obstinados reúne 32 startups e oferece R$ 2 milhões em prêmios. O programa é exibido aos sábados, às 21h15, na Record News, e, após cada episódio, os participantes eliminados participam de uma live no canal oficial do programa no YouTube.

Serviço:

Batalha das Startups | 4ª temporada

Transmissão: Aos sábados

Horário: 21h25

Exibição: Record News

Tema: “O Código dos Obstinados”

Participantes: 32 startups

Premiação: R$ 2 milhões