undefined undefined

Empreendedores enfrentaram desafios de liderança e tomada de decisão; live após o programa revelou bastidores e situações que ficaram fora da televisão.

Nem tudo o que acontece no ringue da 4ª temporada do Batalha das Startups – O Código dos Obstinados termina quando as câmeras são desligadas. No terceiro episódio, os empreendedores enfrentaram uma prova de liderança e tomada de decisão sob pressão, em uma rodada que testou a capacidade dos participantes de reagir rapidamente diante de situações inesperadas.

O desafio contou com a participação do empreendedor e mentor Guto Galamba, que atuou como sparring. Cada participante recebeu uma situação relacionada à tomada de decisões dentro de uma empresa e teve tempo limitado para apresentar sua resposta. O desempenho na prova foi somado às notas obtidas anteriormente na Mesa de Pitch, definindo quem seguiria na competição.

A tensão ficou evidente durante a dinâmica. Na live realizada após a exibição do programa, os participantes contaram que o ambiente das gravações potencializa o nervosismo e exige raciocínio rápido. Santiago, da Procly, relatou ter sentido um misto de ansiedade por estar diante das câmeras e de nomes que admira no empreendedorismo. Segundo ele, “estar diante de Janguiê Diniz e Guto Galamba fez com que 59 milhões de coisas passassem pela cabeça”.

Derick, da TDJ Corporate, também falou sobre a pressão vivida no momento decisivo. Durante a disputa com Diana, o empreendedor precisou defender sua empresa em poucos segundos, em meio à tensão do ringue e à expectativa sobre quem permaneceria na competição.

E houve espaço até para um imprevisto daqueles que o público não vê na televisão. Durante as gravações, o celular de Derick tocou justamente no momento em que ele defendia sua empresa diante de Diana. Na live, ele explicou que havia retirado o aparelho do modo “Não Perturbe” e acabou recebendo uma ligação durante seu tempo de defesa. O celular foi desligado e a gravação seguiu normalmente.

A experiência continua após a eliminação

A saída da competição também abriu espaço para reflexões sobre os aprendizados proporcionados pelo programa. Jefferson, da Anodo, afirmou que lições recebidas durante sua participação já começaram a ser aplicadas no negócio.

Santiago destacou ainda o aprendizado e o networking proporcionados pela experiência. Segundo o empreendedor, a participação no programa possibilitou o contato com diferentes ideias, empresários e profissionais do mercado.

Ao final do episódio, três empreendedores deixaram a competição: Derick, da TDJ Corporate; Jefferson, da Anodo; e Santiago, da Procly. Diana Michelle Duarte, da Olhar Estratégico, avançou para a próxima fase.

Para os eliminados, no entanto, a participação no programa ganhou um novo espaço logo após a exibição na televisão. A live realizada no canal do Batalha das Startups no YouTube reúne os participantes para aprofundar as histórias de suas empresas, responder às perguntas do público e revelar situações que ficaram de fora da edição exibida na TV.

As lives acontecem todos os sábados, após a exibição do Batalha das Startups na Record News, ampliando a experiência do público para além do episódio.