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Programa criado por Janguiê Diniz promove três dias de conteúdos sobre gestão, estratégia, processos, liderança, networking e preparação de empresas para investimentos

Na próxima semana, empresários de diferentes segmentos estarão reunidos em São Paulo para a 13ª edição do Código Secreto da Empresa (CSE), programa de escalabilidade empresarial criado pelo empreendedor Janguiê Diniz e realizado pela JD Business Academy, sua escola de negócios.

Durante três dias de imersão, os participantes terão acesso a conteúdos e experiências voltados à estruturação e ao crescimento dos negócios, passando por temas como planejamento estratégico, gestão, liderança, processos, cultura organizacional, vendas, escalabilidade e preparação para captação de investimentos.

O CSE foi desenvolvido a partir da experiência empresarial de Janguiê Diniz, que há mais de quatro décadas atua na criação, gestão e expansão de negócios. A proposta é compartilhar estratégias aplicadas no ambiente empresarial e discutir os principais desafios enfrentados por empreendedores que já possuem negócios validados e buscam crescer de maneira estruturada.

“Crescer não significa apenas vender mais. Uma empresa precisa estar preparada para sustentar esse crescimento. É necessário ter processos, pessoas, políticas e produtos bem estruturados, além de estratégia e capacidade de execução. É isso que buscamos trabalhar com os empresários durante o CSE”, afirma Janguiê Diniz.

Um dos diferenciais da imersão é a troca de experiências entre os próprios participantes. O ambiente reúne empresários que enfrentam desafios semelhantes em suas operações, criando oportunidades para conexões estratégicas, parcerias e novos negócios.

Ao longo da programação, os participantes também são preparados para compreender aspectos relacionados a valuation e captação de recursos. Empresas selecionadas têm ainda a oportunidade de apresentar seus negócios a bancas de investimento, aproximando empreendedores do ecossistema de capital e de potenciais investidores.

A chegada à 13ª edição consolida o CSE como um dos principais programas da JD Business Academy. Ao longo de suas edições, a iniciativa vem reunindo empresários de diferentes setores e regiões do país em torno de um objetivo comum: construir empresas menos dependentes de seus fundadores, com gestão profissionalizada e capacidade de crescer de forma consistente.

“Não existe empresa escalável sem estrutura. O empresário precisa deixar de ser apenas o principal operador do negócio para se tornar, de fato, o estrategista da companhia. Quando existem pessoas preparadas, processos definidos, indicadores e uma visão clara de futuro, a empresa passa a ter condições reais de alcançar um novo patamar”, destaca Janguiê.

Os detalhes estão disponíveis no site codigosecretodaempresa.com.br

Sobre o Código Secreto da Empresa

O Código Secreto da Empresa (CSE) é um programa presencial de escalabilidade empresarial da JD Business Academy, criado por Janguiê Diniz. A imersão reúne empresários durante três dias para uma jornada de conteúdos e experiências voltados à gestão, estruturação, crescimento, networking empresarial e preparação para investimentos.

Sobre a JD Business Academy



A JD Business Academy é uma academia de negócios fundada por Janguiê Diniz com foco na formação e desenvolvimento de empresários. A instituição atua em áreas como gestão, escalabilidade, liderança, cultura organizacional, marketing, vendas e captação de investimentos, com programas voltados à estruturação e ao crescimento de empresas.