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O empresário Janguiê Diniz esteve no Complexo Industrial Portuário de Suape, nesta sexta-feira (11), acompanhado por um grupo de empresários que integra o MBN (Million Business Network), programa de mentoria da JD Business Academy.

A comitiva foi recebida pelo diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, para uma visita ao complexo e uma apresentação sobre sua estrutura, operação e importância para o desenvolvimento econômico de Pernambuco.

A agenda integra a programação da imersão do MBN realizada nesta semana em Pernambuco e proporcionou aos empresários a oportunidade de conhecer de perto um dos principais polos industriais e logísticos do país.

Na foto, Armando Monteiro Bisneto e Janguiê Diniz, durante o encontro em Suape.



