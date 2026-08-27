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Reality de empreendedorismo idealizado e apresentado por Janguiê Diniz chega à quarta temporada com novos desafios e o conceito “O Código dos Obstinados”

A corrida pelo prêmio de R$ 2 milhões vai começar. No dia 5 de setembro, às 21h25, a Record News estreia a quarta temporada do Batalha das Startups, reality de empreendedorismo idealizado e apresentado pelo empresário Janguiê Diniz. Nesta edição, 32 startups entram na disputa e terão seus negócios, estratégias e capacidade de execução colocados à prova ao longo da competição.

Com o conceito “O Código dos Obstinados”, a nova temporada parte de uma característica comum a quem decide construir um negócio: a capacidade de continuar avançando mesmo diante de cenários adversos. Mais do que apresentar boas ideias, os participantes precisarão demonstrar visão de negócio, poder de decisão, capacidade de adaptação e preparo para transformar oportunidades em resultados.

Ao longo dos episódios, os empreendedores enfrentarão provas e situações inspiradas em desafios do ambiente empresarial, além de apresentarem suas soluções e decisões diante de especialistas, investidores e nomes do mercado. A proposta é revelar não apenas o potencial das startups, mas também quem está por trás delas e como seus fundadores reagem quando precisam decidir, argumentar, recalcular rotas e defender o futuro de seus negócios.

“Uma boa ideia pode ser o ponto de partida, mas não é suficiente para construir uma empresa de sucesso. Empreender exige coragem para decidir, capacidade de aprender rapidamente e obstinação para continuar quando os obstáculos aparecem. Nesta temporada, queremos descobrir quem consegue reunir essas características e transformar pressão em oportunidade e oportunidade em crescimento”, afirma Janguiê Diniz.

A quarta temporada amplia a dimensão da disputa ao colocar R$ 2 milhões em prêmios em jogo. Além da premiação, o programa aproxima os participantes de empresários, investidores e especialistas, criando um ambiente de exposição, aprendizado e conexão com o ecossistema de negócios.

Para Janguiê Diniz, o Batalha das Startups também cumpre o papel de aproximar do público os bastidores do empreendedorismo e mostrar que a construção de uma empresa envolve muito mais do que uma ideia inovadora.

“O público vai acompanhar decisões que fazem parte da vida de qualquer empreendedor: assumir riscos, defender uma estratégia, reconhecer erros, mudar de direção e seguir avançando. É isso que queremos mostrar. Por trás de toda empresa que cresce existe alguém disposto a enfrentar o que muitos não enfrentariam. Esse é o espírito dos obstinados”, completa.

Com 32 startups na largada e apenas uma vencedora, a nova temporada promete transformar a trajetória dos participantes em uma disputa que combina competição, negócios e histórias reais de quem escolheu empreender.

Serviço

Batalha das Startups — 4ª temporada

Estreia: 5 de setembro de 2026, sábado

Horário: 21h25

Exibição: Record News

Tema: “O Código dos Obstinados”

Participantes: 32 startups

Premiação: R$ 2 milhões