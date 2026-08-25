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A JD Business Academy, escola de negócios fundada pelo empreendedor e educador Janguiê Diniz, inicia uma nova etapa de expansão com a chegada do empresário e educador Gilberto Augusto como sócio e Chief Revenue Officer (CRO). No novo cargo, ele será responsável por liderar as estratégias de geração de receita da companhia, contribuir para o desenvolvimento de novos produtos e integrar ao portfólio da JD programas e metodologias desenvolvidos ao longo de sua trajetória profissional.

O movimento amplia a atuação da JD Business Academy no mercado brasileiro de educação empresarial e reforça a estratégia de consolidar, em uma mesma plataforma, programas de formação, mentorias e experiências voltadas a empresários que buscam estruturar, profissionalizar e escalar seus negócios.

Criada a partir da experiência de mais de quatro décadas de Janguiê Diniz na construção, gestão, expansão e investimento em empresas, a JD Business Academy tem como proposta transformar conhecimento empresarial prático em metodologias aplicáveis à realidade dos negócios. Entre seus principais programas estão o Código Secreto da Empresa (CSE), imersão dedicada à escalabilidade empresarial, e o Million Business Network (MBN), mentoria de alta performance conduzida por Janguiê Diniz para um grupo selecionado de empresários.

Para Janguiê, a chegada de Gilberto Augusto fortalece uma estratégia que vai além da ampliação do portfólio da escola e está diretamente relacionada ao propósito de contribuir para a formação de empresários mais preparados para os desafios de crescimento de seus negócios. “Criamos a JD Business Academy com o propósito de compartilhar conhecimento construído na prática e ajudar empresários brasileiros a estruturarem empresas mais fortes, escaláveis e longevas. A chegada de Gilberto representa um passo importante nessa caminhada. Ele reúne experiência em educação, desenvolvimento de pessoas, formação de líderes e negócios e, agora como nosso sócio e CRO, terá uma participação direta na construção dessa nova fase da JD. Queremos ampliar nosso alcance, desenvolver novos produtos e impactar cada vez mais empresários em todo o Brasil”, afirma o fundador da JD Business Academy.

Com experiência construída especialmente nas áreas de educação, desenvolvimento humano, liderança m, marketing, vendas e formação empresarial, Gilberto passa agora a ter atuação direta também na estratégia de crescimento da JD Business Academy. Como CRO, estará à frente da visão integrada de geração de receita, contribuindo para conectar produtos, posicionamento, oportunidades comerciais e novos projetos da companhia.

Sua entrada como sócio também prevê a incorporação de produtos próprios ao guarda-chuva da JD Business Academy. A iniciativa permitirá ampliar as jornadas de formação oferecidas pela escola e atender empresários em diferentes momentos de desenvolvimento, desde o aprimoramento de competências de liderança e gestão até desafios relacionados a vendas, crescimento e escalabilidade.

“Essa união nasce de uma convergência muito clara de propósito. Educação e empreendedorismo têm capacidade de transformar não apenas a trajetória de uma pessoa, mas empresas, famílias e toda a sociedade. Chego à JD para somar à visão construída por Janguiê, contribuir com minha experiência e, principalmente, ajudar a desenvolver soluções que façam sentido para os desafios reais enfrentados pelos empresários brasileiros. Temos muito a construir juntos”, destaca Gilberto Augusto.

Expansão do portfólio

O primeiro movimento dessa nova etapa será a incorporação ao portfólio da JD Business Academy de cursos, treinamentos e mentorias desenvolvidos por Gilberto Augusto, fundador da SpaceEdu. A integração amplia a oferta da escola com soluções já desenvolvidas a partir da experiência de Gilberto nas áreas de educação, liderança, desenvolvimento humano e negócios, fortalecendo a proposta de reunir, sob o guarda-chuva da JD, diferentes jornadas de formação voltadas ao empresário brasileiro.

A partir dessa integração, a chegada do novo sócio também deverá impulsionar a criação de novos cursos, imersões, mentorias e experiências de educação empresarial. A proposta é construir um portfólio cada vez mais integrado, capaz de acompanhar diferentes etapas da jornada de um empresário e reunir especialistas com experiências complementares.

Um dos programas que ganha reforço nessa nova configuração é o MBN (Million Business Network), mentoria de alta performance de Janguiê Diniz. A participação de Gilberto ampliará o repertório de conhecimentos e experiências disponíveis aos empresários que integram o programa, fortalecendo temas relacionados à liderança, desenvolvimento de pessoas, estratégia comercial e crescimento dos negócios.

O movimento ocorre em um momento de ampliação do ecossistema empresarial liderado por Janguiê Diniz, que vem aproximando educação executiva, mentoria, investimentos e geração de negócios. A JD Business Academy atua especialmente na formação de empresários e no desenvolvimento de empresas mais estruturadas e escaláveis, enquanto iniciativas como a Mentor Capital Group ampliam esse ambiente de desenvolvimento e conexões empresariais.

Para a JD Business Academy, a nova sociedade reforça uma visão de longo prazo: criar um ecossistema de educação empresarial capaz de combinar experiência prática, metodologia, relacionamento e oportunidades de negócios para contribuir com o fortalecimento do empreendedorismo brasileiro.

“Nosso objetivo não é simplesmente oferecer cursos. Queremos participar da transformação dos empresários e, consequentemente, das empresas que eles lideram. Quanto mais empresários preparados tivermos, mais negócios fortes, empregos, oportunidades e desenvolvimento conseguiremos gerar. Gilberto chega para nos ajudar a acelerar esse propósito”, conclui Janguiê Diniz.

Sobre a JD Business Academy

Fundada pelo empresário, educador e investidor Janguiê Diniz, a JD Business Academy é uma escola de negócios dedicada à formação e ao desenvolvimento de empresários e líderes. A instituição reúne metodologias construídas a partir de mais de 40 anos de experiência empresarial de seu fundador e oferece programas voltados a gestão, liderança, escalabilidade, marketing, vendas, captação de investimentos e crescimento empresarial. Entre suas principais iniciativas estão o Código Secreto da Empresa (CSE) e o Million Business Network (MBN), além de imersões, experiências e conteúdos estratégicos direcionados ao desenvolvimento de negócios.

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