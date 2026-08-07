Sócios da MCG - Gilberto Augusto, Janguiê Diniz e Claudio Duarte undefined

Novo espaço, em São Paulo, consolida uma nova fase da empresa e amplia sua atuação na formação de líderes, no desenvolvimento de empresários e na promoção de conexões estratégicas.

A Mentor Capital Group (MCG) inaugurou, na noite desta quinta-feira (6), o Mentor Capital Hall (MC Hall), novo espaço da empresa localizado no Edifício Riverview Corporate Tower, em São Paulo. Concebido para sediar mentorias, certificações, encontros executivos e eventos corporativos, o ambiente representa um marco na trajetória da organização e reforça seu compromisso com a profissionalização da mentoria empresarial no Brasil.

A cerimônia reuniu empresários, investidores, mentores e convidados em uma noite marcada pelo networking, pela troca de experiências e pela apresentação da proposta que norteia a atuação da Mentor Capital Group: contribuir para a formação de líderes capazes de impulsionar empresas por meio do conhecimento, da experiência prática e de conexões estratégicas.

Fundada pelo empresário e educador Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração da Ser Educacional, em sociedade com o pastor, escritor e palestrante Cláudio Duarte e com o educador e empresário Gilberto Augusto, a Mentor Capital Group nasceu com o propósito de estruturar a mentoria empresarial como um instrumento permanente de desenvolvimento de pessoas, empresas e organizações.

Durante a inauguração, Janguiê Diniz conduziu a palestra "A institucionalização da mentoria empresarial no Brasil", na qual abordou a evolução da mentoria no ambiente corporativo e a necessidade de transformar uma prática, muitas vezes informal, em uma metodologia estruturada para apoiar empresários na tomada de decisões, no fortalecimento da liderança e no crescimento sustentável de seus negócios.

Segundo ele, a inauguração do Mentor Capital Hall simboliza exatamente esse momento de amadurecimento. "O Mentor Capital Hall representa muito mais do que uma nova sede. Este espaço materializa a nossa visão sobre o futuro da mentoria empresarial no Brasil. Queremos construir um ambiente onde empresários encontrem conhecimento, direcionamento estratégico, relacionamento qualificado e oportunidades reais de crescimento. Acreditamos que empresas fortes são consequência de líderes preparados, e é para formar esses líderes que este projeto foi concebido."

A proposta da Mentor Capital Group também reflete a experiência de seus sócios-fundadores. Reconhecido nacionalmente por seu trabalho voltado ao desenvolvimento humano, à liderança e aos relacionamentos, Cláudio Duarte acredita que o ambiente empresarial precisa investir, antes de tudo, no crescimento das pessoas. "Negócios crescem quando seus líderes crescem. O Mentor Capital Hall nasce para ser um espaço de aprendizado contínuo, onde empresários poderão compartilhar experiências, ampliar sua visão de futuro e desenvolver competências que impactam diretamente suas empresas e suas equipes."

Para o educador e empresário Gilberto Augusto, que há décadas atua na formação de líderes e no desenvolvimento de pessoas, o novo espaço fortalece um ecossistema que valoriza o conhecimento como ferramenta de transformação. "O conhecimento só produz transformação quando encontra pessoas dispostas a compartilhá-lo. O MC Hall foi criado para conectar empresários, estimular relacionamentos estratégicos e transformar experiências em resultados concretos para quem empreende. Nosso objetivo é construir uma comunidade de líderes que crescem juntos."

À frente da Diretoria Executiva da Mentor Capital Group, o diretor Mario Frazão destaca que o novo espaço também representa um avanço importante na estrutura operacional da empresa e na qualidade da experiência oferecida aos clientes e parceiros. "Cada ambiente do Mentor Capital Hall foi pensado para proporcionar uma experiência de excelência. Queremos que empresários, mentores e parceiros encontrem aqui um espaço preparado para gerar conexões relevantes, promover aprendizado e fortalecer um ecossistema empresarial baseado em colaboração e desenvolvimento."

Além da inauguração oficial do espaço, o evento proporcionou momentos de relacionamento entre empresários de diferentes setores, reforçando um dos principais pilares da Mentor Capital Group: conectar pessoas que compartilham o propósito de desenvolver empresas mais sólidas, inovadoras e preparadas para os desafios do mercado.

Com o Mentor Capital Hall, a Mentor Capital Group amplia sua capacidade de realizar programas de mentoria, certificações, encontros executivos e eventos corporativos, consolidando uma estrutura permanente voltada ao fortalecimento da cultura da mentoria empresarial no Brasil.

Sobre a Mentor Capital Group

A Mentor Capital Group é uma rede de mentores empresariais especializada em mentoria empresarial, desenvolvimento de líderes e aceleração de negócios. Fundada por Janguiê Diniz, Cláudio Duarte e Gilberto Augusto, a organização reúne empresários, executivos e especialistas em um ecossistema voltado ao compartilhamento de conhecimento, à formação de lideranças e ao desenvolvimento estratégico de empresas por meio da mentoria.

Saiba mais: https://mentorcapitalgroup.com.br/