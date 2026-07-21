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Novo espaço da Mentor Capital Group, fundada por Janguiê Diniz e cofundada por Gilberto Augusto e Cláudio Duarte, será palco de mentorias, treinamentos, eventos corporativos e encontros estratégicos voltados ao desenvolvimento de líderes e empresários

A transformação de empresas começa, quase sempre, pela transformação das pessoas que as lideram. É com essa visão que a Mentor Capital Group (MCG) inaugura oficialmente a Mentor Capital Hall, um novo espaço concebido para reunir empresários, executivos, mentores e investidores em torno de uma agenda permanente de desenvolvimento, conexões e geração de negócios.

O lançamento acontece no próximo dia 6 de agosto, às 19h, em São Paulo, durante um coquetel exclusivo que apresentará ao mercado a nova sede dos principais encontros promovidos pelo ecossistema da Mentor Capital Group.

Mais do que um auditório para eventos, a Mentor Capital Hall nasce como um ambiente pensado para estimular a troca de experiências entre empresários, promover mentorias de alto nível, receber programas de formação executiva, certificações, palestras, workshops, lançamentos, gravações de conteúdo e encontros voltados ao fortalecimento da comunidade empresarial.

A inauguração representa mais um passo na expansão da Mentor Capital Group, fundada por Janguiê Diniz e cofundada por Gilberto Augusto e Cláudio Duarte. A iniciativa nasceu com o propósito de contribuir para a profissionalização do mercado de mentoria empresarial no Brasil, reunindo grandes nomes do setor em torno de uma metodologia baseada em governança, ética, resultados mensuráveis e impacto na formação de empresários.

Desde sua criação, a MCG vem consolidando um ecossistema formado por alguns dos principais mentores empresariais do país, promovendo um modelo que busca elevar os padrões da atividade por meio de metodologia, certificação, governança, ética e foco em resultados concretos. Agora, essa proposta ganha também um espaço físico próprio, concebido para funcionar como um ponto de encontro permanente para quem acredita que conhecimento compartilhado, conexões qualificadas e desenvolvimento contínuo são fatores decisivos para a construção de empresas mais fortes.

"Durante muitos anos participei de milhares de eventos pelo Brasil e pelo mundo. Sempre acreditei que alguns dos maiores aprendizados acontecem quando pessoas com experiências diferentes se encontram para compartilhar conhecimento. A Mentor Capital Hall nasce justamente para proporcionar esse ambiente. Mais do que um espaço, queremos construir uma comunidade que aprende, ensina, se conecta e cresce junta", afirma Janguiê Diniz.

Como parte da programação de inauguração, Janguiê Diniz ministrará a palestra "A institucionalização da mentoria empresarial no Brasil", na qual apresentará sua visão sobre a evolução do setor, a importância da profissionalização da atividade e o papel da Mentor Capital Group na construção de um novo modelo para o mercado brasileiro de mentoria empresarial.

A expectativa é reunir empresários, mentores, investidores, parceiros estratégicos e representantes da imprensa para celebrar o início de uma nova fase da MCG, que amplia sua atuação ao criar um ambiente permanente voltado à formação de líderes, ao fortalecimento do empreendedorismo e à construção de conexões capazes de gerar impacto duradouro no ambiente de negócios brasileiro.

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# SERVIÇO

Lançamento da Mentor Capital Hall

Data: 06 de agosto de 2026

Horário: 19h

Local: Ed. Riverview Corporate Tower

Av. Dr. Chucri Zaidan, 246 – Conjunto 111 – 11º andar – São Paulo/SP

Informações:

Carol Figueiredo – +55 11 96403-1073