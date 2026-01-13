O Recife recebeu, nesta terça-feira (13), a Masterclass Código da Escala, conduzida pelo empresário Janguiê Diniz, fundador do Ser Educacional. O encontro aconteceu na UNINASSAU Boa Viagem e promoveu uma imersão prática sobre os desafios e os caminhos para escalar negócios de forma organizada, sustentável e previsível.

Divulgação Janguiê Diniz na Masterclass Código da Escala





A masterclass foi direcionada a empresários, executivos C-level e tomadores de decisão de empresas com faturamento anual superior a R$ 1 milhão, que buscam avançar para novos patamares de crescimento. Ao longo de um dia inteiro de conteúdo, Janguiê compartilhou aprendizados acumulados em mais de 40 anos de atuação empresarial, com foco em estratégias aplicáveis à realidade de negócios que já superaram a fase inicial e enfrentam desafios típicos da expansão.

“O objetivo da masterclass foi auxiliar os empreendedores a compreenderem e aplicarem ferramentas e estratégias de escalabilidade empresarial. Falamos sobre captação de recursos e fundos de investimento, mas deixamos claro que não basta apenas dinheiro. É fundamental arrumar a casa: implantar uma cultura organizacional forte e eficiente, definir um posicionamento estratégico claro para saber como e onde competir, estruturar o planejamento de curto, médio e longo prazos, estabelecer políticas empresariais adequadas e adotar modelos de gestão capazes de sustentar a performance organizacional”, explicou Janguiê Diniz.

Embora paraibano de nascimento, Janguiê Diniz construiu sua trajetória profissional no Recife, cidade onde consolidou sua carreira empreendedora. Formado em Direito, foi aprovado em concursos públicos e atuou como juiz federal do Trabalho e procurador do Ministério Público da União. Posteriormente, optou por empreender, fundando o Bureau Jurídico, curso preparatório para concursos que alcançou projeção nacional. Em 2003, criou a Faculdade Maurício de Nassau — hoje UNINASSAU —, iniciativa que deu origem ao grupo Ser Educacional, atualmente o maior grupo educacional do Norte e Nordeste e um dos maiores do país. Em 2013, a companhia realizou sua abertura de capital na Bolsa de Valores, marcando um novo capítulo de sua trajetória empresarial.

Além de sua atuação no setor educacional, Janguiê Diniz é fundador e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, organização sem fins lucrativos dedicada à promoção da educação empreendedora, especialmente entre jovens e estudantes da rede pública. O Instituto mantém uma plataforma digital com conteúdos gratuitos, incluindo cursos, palestras e vídeos inspiracionais. Por meio de seu family office Epitychia, o empreendedor também investe em startups e empresas maduras com potencial de escala, já tendo feito aportes em diversos negócios.