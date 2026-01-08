O empreendedor Janguiê Diniz amplia sua atuação no setor de tecnologia e anuncia um novo movimento estratégico: o investimento, por meio do Grupo Pitang, na criação da REVL Security, nova unidade de negócios dedicada exclusivamente à cibersegurança.

Divulgação Os sócios Gustavo Bastos, Antônio Valença, Janguiê Diniz, Claudio Castro e Roberto Borges

A iniciativa reforça a visão de longo prazo de Janguiê sobre a relevância crescente da segurança da informação em um ambiente digital cada vez mais exposto a riscos e ameaças. “A cibersegurança deixou de ser uma questão técnica para se tornar um tema estratégico para qualquer empresa que queira crescer de forma sustentável. O que me motivou a investir na criação da REVL Security, por meio do Grupo Pitang, foi justamente a oportunidade de construir uma operação sólida, pensada desde a origem para responder aos riscos reais do ambiente digital atual. Estamos falando de proteção de dados, continuidade dos negócios e confiança — pilares fundamentais para quem opera em um mundo cada vez mais conectado”, afirma Diniz.

O lançamento da REVL Security representa a entrada estruturada do Grupo Pitang, empresa de tecnologia com atuação nacional e internacional, em um dos segmentos mais críticos da economia digital. A decisão ganhou força a partir de um diálogo direto entre Janguiê Diniz e Claudio de Castro, seu sócio no Grupo Pitang, em torno das transformações do mercado tecnológico e da escalada global dos ataques cibernéticos. “A criação da REVL Security nasce da leitura muito clara do que estamos vendo no mercado: as ameaças evoluíram, ficaram mais sofisticadas e exigem uma resposta à altura. A decisão de construir essa operação do zero nos permitiu desenhar uma unidade profundamente integrada à cultura do Grupo Pitang, com foco em inteligência, antecipação e excelência técnica. Essa iniciativa reforça nossa convicção de que a cibersegurança é um pilar estratégico para o futuro da tecnologia”, destaca Claudio de Castro.

Durante essas conversas estratégicas, Janguiê destacou o tamanho da oportunidade e a importância de construir uma operação sólida, com visão de futuro. Claudio, que já vinha acompanhando de perto o avanço das ameaças digitais e desenvolvendo parcerias na área, levou a discussão aos demais sócios: Antônio Valença, Gustavo Bastos e Roberto Borges. O grupo chegou a avaliar a aquisição de participação em uma empresa já estabelecida no mercado, mas optou por criar uma operação própria, desenvolvida do zero e totalmente alinhada à cultura, ao padrão de excelência e à identidade do Grupo Pitang.

O movimento ocorre em um contexto de alta demanda por soluções de segurança da informação. De acordo com o CIO Report 2025, produzido pela Logicalis em parceria com a Vanson Bourne, 80% das empresas brasileiras sofreram tentativas de ataques cibernéticos no último ano, e 97% dos executivos acreditam que enfrentarão riscos significativos nos próximos meses.

A REVL Security nasce com o propósito de apoiar organizações na prevenção, identificação e mitigação de riscos cibernéticos, adotando uma abordagem inteligente, ofensiva e baseada no comportamento real das ameaças. A unidade foi estruturada a partir da entrada de Marcelo Almeida e Felipe Morais, profissionais com sólida trajetória em Segurança da Informação e ampla experiência em ambientes complexos e projetos críticos.

O novo investimento reforça o ciclo de crescimento do Grupo Pitang e se soma ao histórico de desenvolvimento de suas investidas, como a BbChain, referência em blockchain e segurança transacional, e a Dream Experience, especializada em performance organizacional por meio do CRM da Salesforce, ambas fortalecidas após a entrada do grupo.

Com a REVL Security, Janguiê Diniz consolida sua presença em áreas estratégicas da tecnologia e amplia um ecossistema de negócios focado em inovação, confiança, resiliência e proteção, oferecendo soluções robustas para empresas que operam em cenários digitais cada vez mais complexos.

Sobre a Pitang

Fundada em 2004, a Pitang nasceu como um spin-off da área de projetos comerciais do C.E.S.A.R, um dos principais institutos de inovação do Brasil. Focada em desenvolver serviços e soluções de TI através de projetos exclusivos e uma abordagem inovadora, a Pitang conta com o conhecimento de mais de 400 colaboradores distribuídos ao redor do mundo, utilizamos competências e tecnologias em Computação Cognitiva, Plataformas de Experiências Digitais, Hiperautomação, Blockchain, Analytics, Computação em Nuvem, CRM, Aplicativos Móveis, UX, Agilidade, DevOps e Testes. Diante dos desafios com inteligência artificial, idealizamos a Pita.IA, um ecossistema de IA que customiza e entrega soluções para ampliar produtividade e acelerar resultados.