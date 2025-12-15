Divulgação Janguiê Diniz





Ao longo da minha trajetória como empreendedor, sempre acreditei no poder das conexões e do compartilhamento de conhecimento para impulsionar o sucesso nos negócios. O crescimento de uma empresa não depende apenas de recursos financeiros ou de uma ideia inovadora, mas também da modelagem de quem já chegou lá e das relações que construímos ao longo do caminho. Modelar grandes empreendedores e conectar-se com pessoas que compartilham os mesmos objetivos e desafios pode abrir portas inimagináveis e acelerar o desenvolvimento dos negócios.

A modelagem, no contexto empresarial, é uma das práticas mais poderosas para quem deseja evoluir com rapidez, reduzir erros e tomar decisões mais assertivas. Ela consiste, basicamente, em observar, estudar e adaptar as estratégias, os comportamentos e a mentalidade de pessoas ou empresas que já alcançaram os resultados que almejamos. É aprender com o caminho já trilhado e, assim, encurtar o nosso próprio. Ao modelar, não buscamos copiar alguém, mas compreender a estrutura por trás do sucesso e traduzi-la para nossa realidade.

Em um cenário cada vez mais competitivo, a modelagem se torna um diferencial estratégico. Em vez de enfrentar sozinho as incertezas do mercado, o empreendedor que modela se apoia em referências sólidas. Essa é uma forma de acelerar o processo de crescimento e evitar decisões equivocadas. É como sempre digo: o sucesso deixa rastros. Empresas inovadoras, líderes de mercado e empreendedores de alto desempenho deixam pistas valiosas. Cabe a cada um decidir se irá ignorá-las ou utilizá-las como atalhos inteligentes.

Modelar não é apenas um ato de humildade, mas um exercício de inteligência. É reconhecer que ninguém cresce isoladamente. Grandes nomes do empreendedorismo mundial, como Steve Jobs, Bill Gates e Jorge Paulo Lemann, também tiveram seus mentores, referências e modelos. O sucesso deles não foi fruto apenas de genialidade, mas da capacidade de aprender com os melhores. No ambiente empresarial, a modelagem também fortalece a visão estratégica. Ao estudar outros líderes e organizações, percebemos padrões que não são visíveis quando estamos presos à rotina da nossa própria empresa. Descobrimos novas possibilidades, enxergamos tendências e identificamos caminhos mais eficientes. Isso amplia nossa capacidade de raciocínio, melhora nossa tomada de decisão e fortalece nossa adaptabilidade.

Outro ponto fundamental da modelagem é o desenvolvimento da mentalidade correta. Muitos acreditam que o sucesso se resume a técnicas, processos e ferramentas. No entanto, a mentalidade é o alicerce. Quando modelamos alguém que alcançou resultados extraordinários, não analisamos apenas o que essa pessoa fez, mas como ela pensa. Essa dimensão comportamental é a verdadeira chave da evolução empresarial. Além disso, a modelagem também se entrelaça com o poder do networking. Quanto mais nos aproximamos de pessoas inspiradoras, mais ampliamos nossa percepção de mundo e mais acesso temos a conhecimentos que dificilmente encontraríamos sozinhos. O ambiente influencia diretamente os nossos resultados. Estar perto de quem cresce e aprender com quem já cresceu é uma das maneiras mais eficientes de acelerar a própria trajetória.

Agora, é importante compreender que modelar não significa copiar cegamente. Cada negócio possui particularidades, estrutura e realidade próprias. A modelagem deve ser inteligente, adaptada e contextualizada. Trata-se de absorver princípios, não replicar fórmulas prontas. É sobre inspiração, não reprodução. O que funcionou para um pode não funcionar exatamente da mesma forma para outro, mas os fundamentos (disciplina, foco, coragem, estratégia, visão) são universais.

No fim das contas, modelar é escolher o caminho da evolução contínua. É assumir que sempre há algo a aprender e que o sucesso deixa pistas claras para quem está disposto a segui-las. A grande pergunta é: você está atento a essas pistas? Está cercado das referências certas? Está estudando a trajetória de quem alcançou os resultados que você deseja?

Janguiê Diniz - Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Fundador da JD Business Academy, Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e da ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior