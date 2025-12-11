Pessoal palestra

O empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, realizou, de terça a quinta-feira (9 a 11), o encontro presencial do Million Business Network (MBN), programa de mentoria para empresários liderado por ele. Ao longo dos três dias de evento, os participantes assistiram a palestras de empresários de renome nacional.

O primeiro dia do encontro foi reservado às palestras de empresários convidados, entre eles o vice-presidente sênior da BYD Brasil, Alexandre Baldy; o estilista Ricardo Almeida; o diretor da Amazon Brasil, Matheus Nicássio; o CEO da Popular Pet, Guilherme Lada Dangelo; o CEO da Aramis Moda Masculina, Richard Gabriel Stad; o vice-chairman do Bank of America, Ricardo Diniz; o presidente do Jornal O Dia e Portal iG, Nuno Vasconcelos; e o CEO do Banco B.Uni, João Aguiar.

Segundo Janguiê Diniz, o encontro presencial fez parte da estratégia do Million Business Network. “O projeto do MBN inclui encontros on-line frequentes, mas é essencial termos, também, esses eventos presenciais. O olho no olho, a conexão entre os membros, as oportunidades que surgem, tudo isso é potencializado quando nos encontramos”, explicou. “Além disso, conseguimos reunir, no mesmo espaço, os membros do programa e grandes líderes empresariais, o que cria um ecossistema muito positivo e com grandes chances de sinergia”, completou.

Na quarta-feira (10), os participantes conheceram a Fábrica de Empresas, projeto derivado do MBN que envolve o grupo na criação de novas empresas. “Dentro da Fábrica, nós, mentores e mentorados, nos unimos para analisar oportunidades de mercado e desenvolver empreendimentos de grande potencial. Como temos pessoas com diversas expertises, é bem mais fácil montar um time robusto e de sucesso”, pontuou Diniz.

O Million Business Network é um programa recorrente, no qual é possível entrar na turma a qualquer tempo. Ele inclui 12 meses de encontros on-line e presenciais, além de experiências extras, como expedições internacionais. Os detalhes da iniciativa estão disponíveis no site millionbusinessnetwork.com.br.